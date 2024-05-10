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Нічна атака безпілотниками — скільки цілей збила ППО

10 травня 2024 07:11
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Нічна атака безпілотниками — скільки цілей збила ППО
Робота ППО. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російські загарбники черговий раз атакували Україну. Ворог випустив десять безпілотників сьогодні вночі, 10 травня. Завдяки Силам протиповітряної оборони було знищено усі повітряні цілі.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ вранці у п'ятницю, 10 травня. 

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Знищені безпілотники 

"Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну — задіяли 10 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні БпЛА було знищено", — написали у Генштабі, говорячи про кількість знищених цілей. 

Обстріл України 10 травня
Результати роботи ППО. Фото: Генштаб

 

Нагадаємо, уночі 10 травня повітряна тривога лунала у низці регіонів України. Вибухи було чутно у Харкові та на Миколаївщині

Згодом стало відомо, що російські окупанти завдали удару по району житлової забудови Харкова. Унаслідок обстрілу у приватних будинках спалахнули пожежі.

війна
вибух
безпілотники
обстріли
окупанти
ППО
війна в Україні

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