Німецька компанія Rheinmetall об'єднається з Укроборонпромом для виробництва танків

Німеччина планує розгорнути будівництво танків в Україні. Фото: Julian Stratenschulte/dpa

Німецька компанія Rheinmetall хоче почати виробництво БТР Fuchs на спільному підприємстві з "Укроборонпромом". Керівник підприємства заявив, що йому не страшні ймовірні російські удари по заводах.

Про це повідомляє видання Bild.

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Що відомо

Німеччина пообіцяла виділити Україні подальші поставки зброї на 2.7 млрд євро. Також планується модернізувати та поставити в Україну ще 20 бронетранспортерів Marder і 30 танків Leopard 1 зі складів Rheinmetall, а також боєприпаси та системи розвідки.

Зазначається, що новий боєкомплект для зенітного танка "Гепард" має початися влітку.

Німеччина хоче будувати танки в Україні

У матеріалі йдеться, що німецькі танки будуть будуватись через спільне підприємство з українським державним підприємством "Укроборонпром".

"Ми почнемо там з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів екстреної допомоги і хочемо якомога швидше виготовити броньовані транспортні засоби, наприклад, броньовані транспортні машини Fuchs", — заявив керівник Rheinmetall Армін Паппергер.

Окрім цього, у компанії заявили, що ракетних ударів по заводах не бояться.

"Україна має ефективні засоби захисту від нападів на чутливі цілі, головним чином завдяки західній допомозі. Електростанції та інші промислові підприємства також працюють і в разі пошкодження негайно ремонтуються", — сказав Паппергер.

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні, 20 травня, Володимир Зеленський прилетів до Японії у рамках саміту країн G7. Президент України у суботу провів зустріч із Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Також Президент України Володимир Зеленський прибув до японської Хіросіми. Глава української держави взяв участь у саміті "Великої сімки" та провів важливі переговори із стратегічними партнерами України.