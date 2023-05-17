Укроборонпром та німецька компанія Rheinmetall почали співпрацювати

Чоловік йде біля підприємства Укроборонпрому. Фото: Укроборонпром

Державний концерн "Укроборонпром" і німецька компанія Rheinmetall уклали угоду про стратегічне партнерство шляхом створення спільного підприємства. Мета цієї співпраці — зміцнення оборонної промисловості України та її національної безпеки.

Про це повідомили в пресслужбі концерну.

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Згідно з угодою, основою та першим кроком для співпраці є технічне обслуговування і ремонт броньованої техніки, переданої Україні.

Надалі партнери мають намір спільно виробляти продукцію Rheinmetall в Україні, а також спільно розробляти перспективні зразки озброєння та військової техніки на базі новоствореного спільного підприємства за участі українських та німецьких фахівців.

"Якнайшвидше задоволення нагальних потреб України в її боротьбі за свободу та демократію є для нас надзвичайно важливою справою. Завдяки своєму досвіду та можливостям Rheinmetall має усе, щоб бути цінним і потужним партнером для України як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Своєю чергою Укроборонпром на чолі з Юрієм Гусєвим є дуже надійним партнером для нас", — наголосив виконавчий директор німецької компанії Армін Паппергер.

Наголошується, що початок роботи спільного підприємства заплановано на середину липня цього року.

Нагадаємо, у березні Укроборонпром разом з однією з країн НАТО почав виробляти 125-міліметрові снаряди. Як зазначили у державному концерні, з міркувань безпеки це виробництво було винесено за межі країни.

Але, додали в Укроборонпромі, "у створенні боєприпасів беруть участь наші люди: конструктори, технологи, токарі, ливарники тощо".