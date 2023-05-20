Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Немецкая компания Rheinmetall объединится с Укроборонпромом для производства танков arrow

Немецкая компания Rheinmetall объединится с Укроборонпромом для производства танков

20 мая 2023 23:37
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Немецкая компания Rheinmetall объединится с Укроборонпромом для производства танков
Германия планирует развернуть строительство танков в Украине. Фото: Julian Stratenschulte/dpa
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Немецкая компания Rheinmetall хочет начать производство БТР Fuchs на совместном предприятии с "Укроборонпромом". Руководитель предприятия заявил, что ему не страшны вероятные российские удары по заводам.

Об этом сообщает издание Bild.

Читайте также:

Что известно

Германия пообещала выделить Украине дальнейшие поставки оружия в 2.7 млрд евро. Планируется модернизировать и поставить в Украину еще 20 бронетранспортеров Marder и 30 танков Leopard 1 из складов Rheinmetall, а также боеприпасы и системы разведки.

Новый боекомплект для зенитного танка "Гепард" должен начаться летом.

Германия хочет строить танки в Украине

В нем говорится, что немецкие танки будут строиться через совместное предприятие с украинским государственным предприятием "Укроборонпром".

"Мы начнем там с технического обслуживания и ремонта транспортных средств экстренной помощи и хотим как можно быстрее изготовить бронированные транспортные средства, например бронированные транспортные машины Fuchs", — заявил руководитель Rheinmetall Армин Паппергер.

Кроме того, в компании заявили, что ракетных ударов по заводам не боятся.

"У Украины есть эффективные средства защиты от нападений на чувствительные цели, главным образом благодаря западной помощи. Электростанции и другие промышленные предприятия также работают и в случае повреждения немедленно ремонтируются" , — сказал Паппергер.

Напомним, ранее мы писали, что сегодня, 20 мая, Владимир Зеленский прилетел в Японию в рамках саммита стран G7. Президент Украины в субботу провел встречу с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом.

Также Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в японскую Хиросиму. Глава украинского государства принял участие в саммите "Большой семерки" и провел важные переговоры со стратегическими партнерами Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

Новость с фото

12:32 "Как же я соскучилась": Мохаммад Захур после развода забрал у Камалии детей?

19:22 Мудрик не нужен "Челси": клуб принял решение по игроку

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас