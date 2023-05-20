Немецкая компания Rheinmetall объединится с Укроборонпромом для производства танков

Германия планирует развернуть строительство танков в Украине. Фото: Julian Stratenschulte/dpa

Немецкая компания Rheinmetall хочет начать производство БТР Fuchs на совместном предприятии с "Укроборонпромом". Руководитель предприятия заявил, что ему не страшны вероятные российские удары по заводам.

Об этом сообщает издание Bild.

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Германия пообещала выделить Украине дальнейшие поставки оружия в 2.7 млрд евро. Планируется модернизировать и поставить в Украину еще 20 бронетранспортеров Marder и 30 танков Leopard 1 из складов Rheinmetall, а также боеприпасы и системы разведки.

Новый боекомплект для зенитного танка "Гепард" должен начаться летом.

Германия хочет строить танки в Украине

В нем говорится, что немецкие танки будут строиться через совместное предприятие с украинским государственным предприятием "Укроборонпром".

"Мы начнем там с технического обслуживания и ремонта транспортных средств экстренной помощи и хотим как можно быстрее изготовить бронированные транспортные средства, например бронированные транспортные машины Fuchs", — заявил руководитель Rheinmetall Армин Паппергер.

Кроме того, в компании заявили, что ракетных ударов по заводам не боятся.

"У Украины есть эффективные средства защиты от нападений на чувствительные цели, главным образом благодаря западной помощи. Электростанции и другие промышленные предприятия также работают и в случае повреждения немедленно ремонтируются" , — сказал Паппергер.

Напомним, ранее мы писали, что сегодня, 20 мая, Владимир Зеленский прилетел в Японию в рамках саммита стран G7. Президент Украины в субботу провел встречу с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом.

Также Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в японскую Хиросиму. Глава украинского государства принял участие в саммите "Большой семерки" и провел важные переговоры со стратегическими партнерами Украины.