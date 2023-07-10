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Немецкая компания Rheinmetall откроет завод бронетехники на западе Украины

10 июля 2023 16:43
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Немецкая компания Rheinmetall откроет завод бронетехники на западе Украины
Завод Rheinmetall. Фото: Bild
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Компания Rheinmetall из Германии планирует открыть завод бронетехники в Украине в течение следующих 12 недель. Она отвергает обеспокоенность других западных оборонных компаний об увеличении присутствия в государстве, в котором идет война.

Об этом заявил генеральный директор компании Армин Паппергер в интервью CNN.

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Он отметил, что крупнейший немецкий изготовитель оружия также будет учить граждан Украины заниматься обслуживанием танков и другой бронированной техники. Завод будет расположен на западе страны.

"(Украинцы. — Ред.) должны помогать себе сами — если им всегда придется ждать европейцев или американцев, чтобы им помогали в течение следующих 10 или 20 лет… Это невозможно", — объяснил он.

Сколько танков сможет производить завод

Отмечается, что в начале 2023 года в компании сообщали, что планируют на украинском заводе производить около 400 танков в год.

Напомним, ранее Армин Паппергер рассказывал, что отзывы украинских бойцов о немецком оружии очень положительны. Им удается осваивать и уникально использовать военную технику, передаваемую Германией.

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