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Німецькі політики пояснили, чому Пригожин зупинив військовий переворот у РФ

25 червня 2023 17:55
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Німецькі політики пояснили, чому Пригожин зупинив військовий переворот в РФ
Євген Пригожин. Фото: росЗМІ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин очікував на більшу підтримку від громадян РФ, але не отримав її. Через це він вирішив зупинити військовий переворот. 

Про це пише видання Spiegel.

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Версія німецьких політиків

Видання повідомляє, що в міністерстві закордонних справ і міністерстві оборони Німеччини думають, що очільник "вагнерівців" покладав надії на більшу підтримку в РФ.

Зазначається, що політичний директор МЗС Тьорвен Беллманн і парламентський статс-секретар з питань оборони Зімтьє Меллер запідозрили, що Пригожин не отримав від державних сил Росії підтримки, на яку він очікував, аби спробувати організувати державний переворот. 

Крім того, представники уряду не надали інформації щодо угоди між Путіним та Пригожиним або ж про місцеперебування президента РФ, міністра оборони Шойгу і начальника Генерального штабу Герасимова. Комітети у закордонних справах і з оборони планують зібратися на спеціальне засідання на початку наступного тижня.

Пригожин не виходить на зв'язок

Увечері 24 червня власник угруповання ПВК "Вагнер" Євген Пригожин втратив зв'язок. Востаннє його бачили, коли він покидав російське місто Ростов на автомобілі. 

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов висловив упевненість, що до бунту ПВК "Вагнер" причетний самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. При цьому Данилов стверджує, що білоруський диктатор "хитрий та безпринципний".

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