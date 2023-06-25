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Немецкие политики объяснили, почему Пригожин остановил военный переворот в РФ

25 июня 2023 17:55
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Немецкие политики объяснили, почему Пригожин остановил военный переворот в РФ
Евгений Пригожин. Фото: росСМИ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ожидал большей поддержки от граждан РФ, но не получил ее. Поэтому он решил остановить военный переворот.

Об этом пишет издание Spiegel.

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Издание сообщает, что в министерстве иностранных дел и министерстве обороны Германии полагают, что глава "вагнеровцев" возлагал надежды на большую поддержку в РФ.

Отмечается, что политический директор МИД Тервен Беллманн и парламентский статс-секретарь по вопросам обороны Зимтье Меллер заподозрили, что Пригожин не получил от государственных сил России поддержки, которой он ожидал, чтобы попытаться организовать государственный переворот.

Кроме того, представители правительства не предоставили информацию о соглашении между Путиным и Пригожиным или о местонахождении президента РФ, министра обороны Шойгу и начальника Генерального штаба Герасимова. Комитеты по иностранным делам и обороне планируют собраться на специальное заседание в начале следующей недели.

Пригожин не выходит на связь

Вечером 24 июня владелец группировки ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин потерял связь. В последний раз его видели, когда он покидал российский город Ростов на автомобиле.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов выразил уверенность, что к бунту ЧВК "Вагнер" причастен самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. При этом Данилов утверждает, что белорусский диктатор "хитрый и беспринципный".

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