Які проблеми російської армії в Україні розкрив бунт Пригожина: пояснення ISW

Голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: росЗМІ

Російська преса стверджує, що бунт ПВК "Вагнера" не вплинув на російські військові сили в Україні, проте дії "вагнерівців" виявили відсутність російських резервів у задньому ешелоні. Російське оборонне відомство відразу ж звинуватило Пригожина та його збройне повстання в тому, що вони дали переваги українській армії, заявивши про початок їхнього наступу в напрямку Бахмута, використовуючи внутрішні проблеми.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни.

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У повідомленні йдеться, що численні російські джерела висловили побоювання, що повстання може підірвати здатність російських військ відбивати українські контратаки, проте чимало блогерів стверджували, що російські сили успішно відбивають українські наступи. Помітний військовий блогер похвалив підрозділи ПВО, розгорнуті на фронті між Авдіївкою та Донецьком, за продовження критичної роботи на фронті, попри хаос у штабі ПВО у Ростові-на-Дону. Інший профільний milblogger стверджував, що повстання Вагнера не перервало бойові операції росіян на передньому краї або авіаційні дії.

Якою була мета Пригожина

Своєю чергою Пригожин сказав, що його метою не є створення перешкод для поточних російських військових дій в Україні або обмеження вильоту російських військових літаків з аеродромів у Ростовській області, щоб уникнути додаткового засудження своїх дій.

Очевидно, Пригожин також міг використати можливість атаки на головний штаб ПВО і зірвати операції Росії в Україні як інструмент тиску у своєму протистоянні з Міністерством оборони та пред'явлення до Путіна, і тому не вживав атак на штаб чи військовослужбовців МО, що могло б призвести до серйозним тактичним втратам в Україні.

Однак, заколот Пригожина показав, що російським силам не вистачає резервних одиниць у багатьох тилових областях і, ймовірно, погіршить моральний стан російського військового персоналу в Україні, а цю інформацію можуть використовувати українські військові для коригування своїх стратегій прориву російської оборони.

Нагадаємо, що прагнучи швидко та ефективно відреагувати на успіхи ПВК "Вагнера", Кремль посилював фокус на проблемах внутрішньої безпеки, ймовірно, через раптовість подій та серйозні втрати в Україні. Російський уряд зосередив свої зусилля на мобілізації Росгвардії, загонів ОМОН та СОБР у відповідь на початкову заяву Пригожина про збройне повстання.

Також ми писали, що ввечері, 24 червня, російський бізнесмен, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманці повертаються до польових таборів. Причиною Пригожин назвав небажання проливати російську кров.