Німецькі танки Leopard прибули до України: деталі

Німецький танк Leopard

У понеділок, 27 березня, стало відомо про те, що Німеччина передала Україні танки Leopard 2. Німецькі танки були передані Україні приблизно через два місяці після того, як уряд Німеччини схвалив рішення про постачання військової техніки.

Про це повідомляє Der Spiegel.

Танки для України

Федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус раніше вирішив збільшити загальний обсяг запланованих постачань танків Leopard 2 A6 з 14 до 18 одиниць. Глава Міноборони Німеччини також заявив, що після доставки танків до України, остання, швидше за все, зможе сформувати два батальйони, що складаються з 62 одиниць німецьких танків Leopard 2.

Ця передача озброєння є значним кроком у зміцненні військової співпраці між Україною та Німеччиною. Постачання танків Leopard 2 сприяє зміцненню обороноздатності України та підвищенню її військового потенціалу. Ці танки мають високі бойові характеристики, завдяки чому вони можуть суттєво посилити українські збройні сили.

Крім танків, Німеччина може надавати підтримку Україні та в інших військових аспектах, таких як навчання та забезпечення військової техніки. Загалом співпраця між двома країнами у військовій сфері сприяє забезпеченню безпеки та стабільності в регіоні, а також зміцненню міжнародного співробітництва в галузі оборони.

Нагадаємо, що в рамках нового пакету військової допомоги Україна отримає від Німеччини три інженерні танки Dachs.

Ці танки зроблені на базі Leopard 1. Вони мають потужний бульдозерний відвал і оснащені величезною екскаваторною стрілою.

В Україні німецькі танки Pionierpanzer 2A1 Dachs прозвали Барсуками. Їх основними завданнями є очищення площ, створення окопів та траншей, усунення завалів. Взагалі танк можна використовувати для будь-яких будівельних робіт, де потрібна потужна вантажна спецтехніка.