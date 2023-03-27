Немецкие танки Leopard прибыли в Украину: детали

Немецкий танк Leopard

В понедельник, 27 марта, стало известно о том, что Германия передала Украине танки Leopard 2. Немецкие танки были переданы Украине спустя примерно два месяца после того, как правительство Германии одобрило решение о поставке военной техники.

Об этом сообщает Der Spiegel.

Танки для Украины

Федеральный министр обороны Германии Борис Писториус ранее решил увеличить общий объем планируемых поставок танков Leopard 2 A6 с 14 до 18 единиц. Глава Минобороны Германии также заявил, что после доставки танков в Украину, последняя, скорее всего, сможет сформировать два батальона, которые состоят из 62 единиц немецких танков Leopard 2.

Эта передача вооружения является значительным шагом в укреплении военного сотрудничества между Украиной и Германией. Поставка танков Leopard 2 способствует укреплению обороноспособности Украины и повышению ее военного потенциала. Эти танки обладают высокими боевыми характеристиками, благодаря чему они могут существенно усилить украинские вооруженные силы.

Помимо танков, Германия может оказывать поддержку Украине и в других военных аспектах, таких как обучение и обеспечение военной техники. В целом, сотрудничество между двумя странами в военной сфере способствует обеспечению безопасности и стабильности в регионе, а также укреплению международного сотрудничества в области обороны.

Напомним, что в рамках нового пакета военной помощи Украина получит от Германии три инженерных танка Dachs.

Эти танки сделаны на базе Leopard 1. Они обладают мощным бульдозерным отвалом и оснащены огромной экскаваторной стрелой.

В Украине немецкие танки Pionierpanzer 2A1 Dachs прозвали Барсуками. Их основными задачами является очистка площадей, создание окопов и траншей, устранение завалов. Вообще, танк можно использовать для любых строительных работ, где нужна мощная грузовая спецтехника.