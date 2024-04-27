У Німеччині терміново підняли в небо винищувачі через загрозу над Балтійським морем

Німецькі винищувачі у небі. Фото ілюстративне: eurofighter.com

Німеччина підіймала у небо свої винищувачі Eurofighter через загрозу у міжнародному повітряному просторі. Радари зафіксували над Балтійським морем російський військовий літак Іл-20.

Про це у п'ятницю, 26 квітня, повідомили Повітряні сили Німеччини.

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Німецькі винищувачі вилетіли з авіабази, що у місті Лааге. У заяві вказується, що після того, як російський Іл-20 (COOT-A) був ідентифікований при порушенні повітряного простору над Балтійським морем, його рух супроводжувався німецькими Eurofighters.

Скриншот з Twitter/Team Luftwaffe

Росія не вперше влаштовує подібні провокації у міжнародному повітряному просторі.

Нагадаємо, 9 квітня військово-повітряні сили Швеції разом із німецькими винищувачами Eurofighter перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 неподалік від шведського узбережжя.

Раніше Головне управління розвідки Міноборони України розкрило кількість винищувачів-бомбардувальників Су-34, багатофункціональних винищувачів Су-35 та літаків далекого радіолокаційного виявлення і наведення А-50У, які перебувають у російських збройних силах.