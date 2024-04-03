Скільки винищувачів залишилось у росіян — відповідь ГУР

Винищувач Су-34. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У росіян є ще десятки багатофункціональних винищувачів та винищувачів-бомбардувальників. Головне управління розвідки Міністерства оборони України розкрило кількість винищувачів-бомбардувальників Су-34, багатофункціональних винищувачів Су-35 та літаків далекого радіолокаційного виявлення і наведення А-50У, які перебувають у російських збройних силах.

Про це йдеться у відповіді ГУР на запит АрміяInform.

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Станом на березень 2024 року у складі повітряно-космічних сил Збройних сил РФ знаходиться:

Приблизно 100 багатофункціональних винищувачів Су-35.

Понад 100 винищувачів-бомбардувальників Су-34.

Сім літаків далекого радіолокаційного виявлення і наведення А-50У.

Зазначено, що три літаки А-50У зазнають ремонту та модернізації: два з них знаходяться на заводі "Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г. М. Берієва", а один — на аеродромі в Ульяновську на авіабудівному заводі "Авіастар".

Нагадаємо, що Росія підготувала літаки Ту-95 для атаки по Україні.

Також ми писали про те, що українська розвідка отримала підтвердження від британських колег про невдалі спроби Росії "заховати" свої літаки від ударам українських Сил оборони. Незважаючи на намагання російських військових застосовувати методи приманки та обману, розвідка зуміла виявити їхні аеродроми.