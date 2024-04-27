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Немецкие истребители срочно поднимались в небо — что произошло

27 апреля 2024 01:48
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
В Германии срочно подняли в небо истребители из-за угрозы Балтийскому морю
Немецкие истребители в небе. Фото иллюстративное: eurofighter.com
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Германия поднимала в небо свои истребители Eurofighter из-за угрозы в международном воздушном пространстве. Радары зафиксировали над Балтийским морем российский военный самолет Ил-20.

Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщили "Воздушные силы Германии".

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Немецкие истребители вылетели из авиабазы, расположенной в городе Лаге. В заявлении указывается, что после того, как российский Ил-20 (COOT-A) был идентифицирован при нарушении воздушного пространства над Балтийским морем, его движение сопровождалось германскими Eurofighters.

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Скриншот из Twitter/Team Luftwaffe

Россия не в первый раз устраивает подобные провокации в международном воздушном пространстве.

Напомним, 9 апреля военно-воздушные силы Швеции вместе с немецкими истребителями Eurofighter перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 недалеко от шведского побережья.

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины раскрыло количество истребителей-бомбардировщиков Су-34, многофункциональных истребителей Су-35 и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У, находящихся в российских вооруженных силах.

Германия
воздух
Балтийское море
истребитель
Россия

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