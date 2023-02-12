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Німецькі ЗМІ дізналися, коли Бундесвер почне тренувати українських військових на Leopard 2

12 лютого 2023 15:52
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир
Німецькі ЗМІ дізналися, коли Бундесвер почне тренувати українських військових на Leopard 2
Навчання триватимуть кілька тижнів
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир

З наступного тижня Бундесвер почне тренувати українських військових на танках Leopard 2. Протягом кількох останніх днів німецькі ВПС доставили з Польщі до Німеччини перші групи українських військових із військовою технікою.

Про це повідомляє видання Spiegel.

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Деталі

За інформацією видання, у середині наступного тижня навчання на Leopard 2 розпочнуться на військовому полігоні в Мюнстері у Нижній Саксонії, де вже тренуються українські підрозділи на БМП Marder.

Німеччина планує швидкий курс навчання для українських військових, частина з яких прибула прямо з передової в районі міста Бахмут. Тренування триватимуть всього шість-вісім тижнів. За цей час військові повинні навчитися основам управління складною системою озброєння, а також відпрацювати взаємодію бойових танків Leopard і БМП Marder.

Як стверджують військові, через брак часу можна навчити лише основам, а навчання команд зазвичай займає кілька років.

У разі, якщо все піде за планом, підготовлені бійці повернуться на передову в Україну разом із бойовими танками Leopard до кінця березня.

Видання додало, що з початку війни в лютому близько 1 500 українських військових пройшли навчання в різних казармах на таких системах озброєння, як зенітний комплекс Gepard або Panzerhaubitze 2000, які Німеччина пізніше поставила в Україну.

Нагадаємо, Україна отримає від партнерів сучасні німецькі танки Leopard 2. Німеччина офіційно підтвердила свої наміри.

Володимир Зеленський подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за передачу Україні танків Leopard. За словами гаранта, цей крок — зелене світло усім іншим партнерам щодо аналогічної зброї.

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