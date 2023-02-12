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Немецкие СМИ узнали, когда Бундесвер начнет тренировать украинских военных на Leopard 2

12 февраля 2023 15:52
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь
Немецкие СМИ узнали, когда Бундесвер начнет тренировать украинских военных на Leopard 2
Учения продлятся несколько недель
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь

Со следующей недели Бундесвер начнет тренировать украинских военных на танках Leopard 2. В последние несколько дней немецкие ВВС доставили из Польши в Германию первые группы украинских военных с военной техникой.

Об этом сообщает издание Spiegel.

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Подробности

По информации издания, в середине следующей недели учения на Leopard 2 начнутся на военном полигоне в Мюнстере в Нижней Саксонии, где уже тренируются украинские подразделения на БМП Marder.

Германия планирует быстрый курс обучения для украинских военных, часть из которых прибыла прямо из передовой в районе города Бахмут. Тренировки продлятся всего шесть-восемь недель. За это время военные должны научиться основам управления сложной системой вооружения, а также отработать взаимодействие боевых танков Leopard и БМП Marder.

Как утверждают военные, за неимением времени можно научить только основам, а обучение команд обычно занимает несколько лет.

В случае если все пойдет по плану, подготовленные бойцы вернутся на передовую в Украину вместе с боевыми танками Leopard до конца марта.

Издание добавило, что с начала войны в феврале около 1 500 украинских военных прошли обучение в разных казармах на таких системах вооружения, как зенитный комплекс Gepard или Panzerhaubitze 2000, которые Германия позже поставила в Украину.

Напомним, что Украина получит от партнеров современные немецкие танки Leopard 2. Германия официально подтвердила свои намерения.

Владимир Зеленский поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за передачу Украине танков Leopard. По словам гаранта, этот шаг — зеленый свет всем остальным партнерам по аналогичному оружию.

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