Норвегія сумнівається, що Україна може перемогти військовим шляхом

Генерал Ейрік Крістофферсен

Генерал Ейрік Крістофферсен сумнівається, що Україна зможе здобути перемогу над росією військовим шляхом. На думку військового, комусь із сторін конфлікту нарешті перемогти, потрібно ще багато часу.

Про це пише VG.

Заява генерала

"Думаю, цей конфлікт не має військового рішення. Сторонам потрібно було б дуже довгий час для остаточної перемоги одна над одною, і зі страшною ціною для своїх народів", — пояснює він.

Іншої думки дотримується підполковник Палле Ідстеб'йо, який очолює відділ сухопутних сил у Норвезькій військовій академії. Він сказав, що сценарій воєнної перемоги України не є нереалістичним.

"Україна може покладатися на всю економіку Заходу, тоді як Росії доведеться поводитися з дуже обмеженою підтримкою Північної Кореї та Ірану, а також технологічною підтримкою Китаю", — зазначає він.

Також підполковник упевнений, що сьогодні для офіційного Києва було б неправильно замислюватися про переговори з росією чи про будь-які територіальні поступки.

"Це буде війна на те, хто зможе протриматися довше, і в найгіршому випадку це триватиме кілька років", — зазначив він.

Нагадаємо, на засіданні антиросійської коаліції у форматі "Рамштайн" глава Пентагону Ллойд Остін запевнив, що союзники допоможуть Україні перейти у контрнаступ. Це станеться навесні цього року.