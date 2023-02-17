Норвегия сомневается, что Украина может победить военным путем
Генерал Эйрик Кристофферсен сомневается, что Украина сможет одержать победу над россией военным путем. По мнению военного, кому-то из сторон конфликта наконец-то победить, нужно еще много времени.
Об этом пишет VG.
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"Думаю, у этого конфликта нет военного решения. Сторонам нужно было бы очень долгое время для окончательной победы друг над другом, и со страшной ценой для своих народов", - объясняет он.
Другого мнения придерживается подполковник Палле Идстебьо, возглавляющий отдел сухопутных сил в Норвежской военной академии. Он сказал, что сценарий военной победы Украины не является нереалистиным.
"Украина может полагаться на всю экономику Запада, тогда как России придется обходиться с очень ограниченной поддержкой Северной Кореи и Ирана, а также технологической поддержкой Китая", — отмечает он.
Также подполковник уверен, что сегодня для официального Киева было бы неправильно задумываться о переговорах с россией или о любых территориальных уступках.
"Это будет война на то, кто сможет продержаться дольше, и в худшем случае это продлится несколько лет", — отметил он.
Напомним, на заседании антироссийской коалиции в формате "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что союзники помогут Украине перейти в контрнаступление. Это произойдет весной этого года.