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Норвегія та Данія домовилися про передачу Україні артилерійських снарядів

3 квітня 2023 16:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Артилерійські снаряди
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Норвегія та Данія домовилися про передачу Україні 8000 артилерійських снарядів. Осло передасть снаряди калібру 155 мм, а Копенгаген — підривники до них.

Про це повідомляє Breaking News.

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Деталі

"Україна має значну потребу в артилерійських боєприпасах. Норвегія зробить свій внесок там, де ми можемо. Для безпеки як Європи, так і Норвегії важливо, щоб Україна змогла протистояти нападу росії", — заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Він додав, що ця передача доповнить датську допомогу у вигляді 19 самохідних гаубиць "Цезар".

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки оголосять про новий пакет військової допомоги для України на суму 2,6 млрд доларів у понеділок, 3 квітня. Пакет допомоги може включати радари повітряного спостереження, протитанкові ракети, паливозаправники і пів дюжини типів боєприпасів, включаючи танкові.

Також ми писали, що з Чехії до України вирушають комплекси ППО Viktor. Вони придбані за зібрані волонтерами кошти.

Додамо, міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню заявив про плани країни збільшити постачання 155-мм снарядів до України до 2 тисяч одиниць на місяць, починаючи з кінця березня.

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