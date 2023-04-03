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Норвегия и Дания договорились о передаче Украине артиллерийских снарядов

3 апреля 2023 16:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Артиллерийские снаряды
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Норвегия и Дания договорились о передаче Украине 8000 артиллерийских снарядов. Осло передаст снаряды калибра 155 мм, а Копенгаген — взрыватели к ним.

Об этом сообщает Breaking News.

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Подробности

"Украина нуждается в артиллерийских боеприпасах. Норвегия внесет свой вклад там, где мы можем. Для безопасности как Европы, так и Норвегии важно, чтобы Украина смогла противостоять нападению россии", — заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм.

Он добавил, что эта передача дополнит датскую помощь в виде 19 самоходных гаубиц "Цезарь".

Напомним, Соединенные Штаты Америки объявят о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 2,6 млрд долларов в понедельник, 3 апреля. Пакет помощи может включать радары воздушного наблюдения, противотанковые ракеты, топливозаправщики и полдюжины типов боеприпасов, включая танковые.

Также мы писали, что из Чехии в Украину отправляются комплексы ПВО Viktor. Они приобретены за собранные волонтерами денежные средства.

Добавим, министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил о планах страны увеличить поставки 155-мм снарядов в Украину до 2 тысяч единиц в месяц, начиная с конца марта.

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