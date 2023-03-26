Північна Македонія передасть Україні вертольоти Мі-24, — Петровська

Мі-24

Генштаб Північної Македонії підтримав рішення про передачу Україні вертольотів Мі-24. Очікується, що країна отримає 12 одиниць.

Про це заявила очільниця міністерства оборони Північної Македонії Славянка Петровська в інтерв'ю телеканалу Alsat.

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За її словами, Північна Македонія готова передати вертольоти Мі-24, які у 2001 році купила в України. Країна планує придбати собі нові західні гвинтокрили.

"Вся техніка, яка наразі передана, окрім того, що це на прохання українців, вона їм потрібна і це техніка, якою українська армія вміло користується. Це техніка, у якої відповідно до наших планів завершується строк експлуатації", — розповіла Петровська.

Вона наголосила, що передача вертольотів не ослабить обороноздатність Македонії. Частина гелікоптерів певний час не використовувалася.

Нагадаємо, очільниця міноборони Північної Македонії підтвердила факт передачі Україні штурмових літаків Су-25. Крім того, Україна просить у північномакедонських партнерів гелікоптери Мі-24.

Також ми писали, що днями міністри оборони Польщі і Словаччини обговорили створення нової коаліції на підтримку України. Метою цієї коаліції є передача Україні бойових літаків, зокрема, винищувачів МіГ-29.

Додамо, що президент Польщі Анджей Дуда підтвердив — у найближчі дні ця країна передасть Україні чотири винищувачі МіГ-29.