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Нова атака дронів на Росію — в Орловській області БпЛА впали на територію АЗС

27 травня 2024 07:40
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Нова атака дронів на Росію — в Орловській області БпЛА впали на територію АЗС
Паливно-заправна станція в Лівнах. Фото: google.com.ua/maps
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Уночі в понеділок, 27 травня, декілька областей Росії знову опинилися під атакою безпілотників. В Орловській області є влучення та загиблий.

Про це повідомив губернатор Орловської області Андрій Кличков.

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За словами губернатора Кличкова, уночі 27 травня на території Орловської області ППО збила БпЛА. Обійшлося без жертв та руйнувань. Уранці під час ще однієї "масованої атаки" на Орловську область БпЛА впав на територію паливно-заправної станції в місті Лівни. Унаслідок обстрілу зазнав пошкоджень фасад адміністративної будівлі. На місце прибули представники оперативних служб і адміністрації міста. Під час їхньої роботи на території АЗС упав ще один безпілотник. У результаті цього загинув пожежник. Ще троє людей постраждали.

Нова атака дронів на Росію: в Орловській області БпЛА впали на територію АЗС - фото 1
Скриншот повідомлень Андрія Кличкова

Користувачі соцмереж повідомляють, що АЗС, яка постраждала від нальоту безпілотників, перебуває біля нафтобази.

Нова атака дронів на Росію: в Орловській області БпЛА впали на територію АЗС - фото 2
Скриншот повідомлення Telegram-каналу ASRTA

Про загрозу застосування ударних БпЛА вночі повідомляли губернатор Курської області Олексій Смирнов та губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

Нова атака дронів на Росію: в Орловській області БпЛА впали на територію АЗС - фото 3
Скриншот повідомлення Олексія Смирнова
Нова атака дронів на Росію: в Орловській області БпЛА впали на територію АЗС - фото 4
Скриншот повідомлень Олександра Гусєва

Про знищення двох БпЛА літакового типу над Севським та Брасівським районами Брянської області повідомив губернатор Олександр Богомаз.

Нова атака дронів на Росію: в Орловській області БпЛА впали на територію АЗС - фото 5
Скриншот повідомлення Олександра Богомаза

Також російські ЗМІ повідомляють про падіння безпілотника біля Орська Оренбурзької області.

Нова атака дронів на Росію: в Орловській області БпЛА впали на територію АЗС - фото 6
Скриншот повідомлення Telegram-каналу "РИА Новости"

Нагадаємо, за інформацією видання Newsweek, Пентагон заборонив Україні завдавати ударів по російських НПЗ, бо вважає, що "напад на такі енергетичні об'єкти може спровокувати помсту та підвищити світові ціни на нафту".

Також ми повідомляли, що 17 травня в місті Туапсе Краснодарського краю в районі місцевого нафтопереробного заводу пролунали вибухи. Після цього на підприємстві спалахнула пожежа.

війна
безпілотники
АЗС
обстріли
Росія
атака

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