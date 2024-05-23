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США заборонили Україні завдавати ударів по російських НПЗ, — ЗМІ

23 травня 2024 09:48
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
США заборонили Україні завдавати ударів по російських НПЗ, — ЗМІ
Пожежа на російському НПЗ після обстрілу. Скриншот focus.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Пентагон заборонив Україні завдавати ударів по російських НПЗ. Йдеться про підприємства, які постачають пальне окупаційним військам.

Про це в середу, 22 травня, повідомило видання Newsweeek.

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Скриншот матеріалу Newsweek

Що відомо про негативне ставлення США до українських ударів по НПЗ в РФ

У період з початку січня поточного року Україна здійснила щонайменше 13 успішних атак по НПЗ на території Росії. За даними розвідувального управління Пентагону, через удари безпілотників з ладу виведено щонайменше 14% потужностей російського нафтопереробного заводу.

У березні британська газета Financial Times із посиланням на неназваних офіційних осіб США повідомила, що Вашингтон хотів би, щоб Україна припинила атаки, бо напад на такі енергетичні об'єкти може спровокувати помсту та підвищити світові ціни на нафту. Також про те, що атаки на російські НПЗ можуть мати "побічний ефект з погляду глобальної енергетичної ситуації" на початку квітня заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

Натомість дані організації Global Witness свідчать про те, що низка російських об'єктів, по яких завдавала ударів Україна, є законними воєнними цілями. Зокрема, Волгоградський НПЗ та Norsi постачають дизельне й авіаційне пальне до західного й південного округів РФ, які беруть участь у війни в України.

На думку аналітиків, США протягом усієї повномасштабної війни послідовно надають пріоритет постачанню російської нафти.

"Цей підхід є різким відхиленням від риторики Байдена на початку вторгнення, коли він оголосив про ембарго на російську нафту, заявивши, що Америка не братиме участь у субсидуванні війни Путіна", — зазначають експерти.

Нагадаємо, після обстрілів НПЗ у РФ почалися проблеми з виробництвом пального. Москва скоротила експорт пального майже до історичного мінімуму. Вартість дизельного пального в Росії за тиждень зросла на 10%, а бензин від початку року подорожчав на 20%.

Також ми писали про те, що Росія та Китай, імовірно, претендують на запаси нафти поблизу Фолклендів, хоча видобувати "чорне золото" в цьому регіоні заборонено.

США
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Пентагон
обстріли
Роснафта
нафта
війна в Україні

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