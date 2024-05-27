Новая атака дронов на Россию — в Орловской области БпЛА упали на территорию АЗС
Ночью в понедельник, 27 мая, несколько областей России снова оказались под атакой беспилотников. В Орловской области есть попадания и погибший.
Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Что известно об атаке беспилотников на РФ ночью 27 мая
По словам губернатора Клычкова, ночью 27 мая на территории Орловской области ПВО сбила БпЛА. Обошлось без жертв и разрушений. Утром во время еще одной "массированной атаки" на Орловскую область БпЛА упал на территорию топливно-заправочной станции в городе Ливны. В результате обстрела получил повреждения фасад административного здания. На место приехали представители оперативных служб и администрации города. Во время их работы на территории АЗС упал еще один беспилотник. В результате погиб пожарный. Еще три человека пострадали.
Пользователи соцсетей сообщают, что пострадавшая от налета беспилотников АЗС находится возле нефтебазы.
Об угрозе применения ударных БпЛА ночью сообщали губернатор Курской области Алексей Смирнов и губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Об уничтожении двух БпЛА самолетного типа над Севским и Брасовским районами Брянской области сообщил губернатор Александр Богомаз.
Также российские СМИ сообщают о падении беспилотника возле Орска Оренбургской области.
Напомним, по информации издания Newsweek, Пентагон запретил Украине наносить удары по российским НПЗ, поскольку считает, что "нападение на такие энергетические объекты может спровоцировать месть и повысить мировые цены на нефть".
Также мы сообщали, что 17 мая в городе Туапсе Краснодарского края в районе местного нефтеперерабатывающего завода раздались взрывы. После этого на предприятии вспыхнул пожар.
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