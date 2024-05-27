Новая атака дронов на Россию — в Орловской области БпЛА упали на территорию АЗС

Топливно-заправочная станция в Ливнах. Фото: google.com.ua/maps

Ночью в понедельник, 27 мая, несколько областей России снова оказались под атакой беспилотников. В Орловской области есть попадания и погибший.

Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Читайте также:

Что известно об атаке беспилотников на РФ ночью 27 мая

По словам губернатора Клычкова, ночью 27 мая на территории Орловской области ПВО сбила БпЛА. Обошлось без жертв и разрушений. Утром во время еще одной "массированной атаки" на Орловскую область БпЛА упал на территорию топливно-заправочной станции в городе Ливны. В результате обстрела получил повреждения фасад административного здания. На место приехали представители оперативных служб и администрации города. Во время их работы на территории АЗС упал еще один беспилотник. В результате погиб пожарный. Еще три человека пострадали.

Скриншот сообщений Андрея Клычкова

Пользователи соцсетей сообщают, что пострадавшая от налета беспилотников АЗС находится возле нефтебазы.

Скриншот сообщения Telegram-канала ASRTA

Об угрозе применения ударных БпЛА ночью сообщали губернатор Курской области Алексей Смирнов и губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Скриншот сообщения Алексея Смирнова

Скриншот сообщений Александра Гусева

Об уничтожении двух БпЛА самолетного типа над Севским и Брасовским районами Брянской области сообщил губернатор Александр Богомаз.

Скриншот сообщения Александра Богомаза

Также российские СМИ сообщают о падении беспилотника возле Орска Оренбургской области.

Скриншот сообщения Telegram-канала "РИА Новости"

Напомним, по информации издания Newsweek, Пентагон запретил Украине наносить удары по российским НПЗ, поскольку считает, что "нападение на такие энергетические объекты может спровоцировать месть и повысить мировые цены на нефть".

Также мы сообщали, что 17 мая в городе Туапсе Краснодарского края в районе местного нефтеперерабатывающего завода раздались взрывы. После этого на предприятии вспыхнул пожар.