Новий команудючий ССО та крах планів РФ, — ключове з вечірнього звернення Зеленського

Володимир Зеленський під час звернення. Фото: скріншот

Президент України Володимир Зеленський сьогодні призначив нового командувача Силами спеціальних операцій України. Також голова держави заявив, що плани Росії по захопленню України повністю зазнали краху.

Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

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Сьогодні голова держави провів зміни у командному складі ЗСУ. Відтепер екскомандувача ССО Віктора Хоренка переведено до ГУР, а чинним очільником підрозділу ССО призначено Сергія Лупанчука.

"Він досвідчений офіцер — бойовий офіцер, правильний командир і людина, яка може додати нашим Силам спеціальних операцій більшої потужності. Чекаємо нових результатів", — прокоментував кадрові зміни Зеленський.

Екскомандувач ССО Віктор Хоренко. Фото: пресслужба ССО України

Також голова держави відзначив мужність та героїзм українських оборонців, а також заявив, що всі плани командування ЗС РФ та Кремля щодо захоплення України провалилися.

"Росія хотіла Київ – але її змусили втекти. Хотіла Харків і казала, що це російське місто, але наш Харків є й завжди буде вільним. Так само Херсон. Так само Одеса. І ми не залишимо наших людей на окупованій території — я хочу, щоб вони почули зараз це. Йдеться про мільйони доль. Всі партнери знають, що потрібно. Для фронту, для нашого неба, для наших міст, для нашого руху", — резюмував президент, подякувавши всім за сумлінну роботу для української перемоги.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський привітав українських військових з двома професійними святами: Днем ракетних військ і артилерії та Днем інженерних військ України. Також сьогодні голова держави нагородив українських військових обох родів військ.