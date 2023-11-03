Новий команудючий ССО та крах планів РФ, — ключове з вечірнього звернення Зеленського
Президент України Володимир Зеленський сьогодні призначив нового командувача Силами спеціальних операцій України. Також голова держави заявив, що плани Росії по захопленню України повністю зазнали краху.
Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні.
Зеленський призначив нового очільника ССО
Сьогодні голова держави провів зміни у командному складі ЗСУ. Відтепер екскомандувача ССО Віктора Хоренка переведено до ГУР, а чинним очільником підрозділу ССО призначено Сергія Лупанчука.
"Він досвідчений офіцер — бойовий офіцер, правильний командир і людина, яка може додати нашим Силам спеціальних операцій більшої потужності. Чекаємо нових результатів", — прокоментував кадрові зміни Зеленський.
Також голова держави відзначив мужність та героїзм українських оборонців, а також заявив, що всі плани командування ЗС РФ та Кремля щодо захоплення України провалилися.
"Росія хотіла Київ – але її змусили втекти. Хотіла Харків і казала, що це російське місто, але наш Харків є й завжди буде вільним. Так само Херсон. Так само Одеса. І ми не залишимо наших людей на окупованій території — я хочу, щоб вони почули зараз це. Йдеться про мільйони доль. Всі партнери знають, що потрібно. Для фронту, для нашого неба, для наших міст, для нашого руху", — резюмував президент, подякувавши всім за сумлінну роботу для української перемоги.
Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський привітав українських військових з двома професійними святами: Днем ракетних військ і артилерії та Днем інженерних військ України. Також сьогодні голова держави нагородив українських військових обох родів військ.
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