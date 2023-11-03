Новый командующий ССО и крах планов РФ, — ключевое из вечернего обращения Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня назначил нового командующего Силами специальных операций Украины. Также глава государства заявил, что планы России по захвату Украины полностью потерпели крах.
Об этом он сказал в своем вечернем видеообращении.
Зеленский назначил нового главу ССО
Сегодня глава государства произвел изменения в командном составе ВСУ. Отныне экс-командующий ССО Виктор Хоренко переведен в ГУР, а действующим руководителем подразделения ССО назначен Сергей Лупанчук.
"Он опытный офицер - боевой офицер, правильный командир и человек, который может добавить нашим Силам специальных операций большей мощности. Ждем новых результатов", — прокомментировал кадровые перестановки Зеленский.
Глава государства также отметил мужество и героизм украинских защитников, а также заявил, что все планы командования ВС РФ и Кремля по захвату Украины провалились.
"Россия хотела Киев — но ее заставили убежать. Хотела Харьков и говорила, что это российский город, но наш Харьков есть и всегда будет свободным. Так же и Херсон. Так же и Одесса. И мы не оставим наших людей на оккупированной территории — я хочу, чтобы они услышали сейчас это. Речь идет о миллионах судеб. Все партнеры знают, что нужно. Для фронта, для нашего неба, для наших городов, для нашего движения", — резюмировал президент, поблагодарив всех за добросовестную работу для украинской победы.
Напомним, что ранее Владимир Зеленский поздравил украинских военных с двумя профессиональными праздниками: Днем ракетных войск и артиллерии и Днем инженерных войск Украины. Также сегодня глава государства наградил украинских военных из обоих родов войск.
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