Новый командующий ССО и крах планов РФ, — ключевое из вечернего обращения Зеленского

Владимир Зеленский во время обращения. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня назначил нового командующего Силами специальных операций Украины. Также глава государства заявил, что планы России по захвату Украины полностью потерпели крах.

Об этом он сказал в своем вечернем видеообращении.

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Сегодня глава государства произвел изменения в командном составе ВСУ. Отныне экс-командующий ССО Виктор Хоренко переведен в ГУР, а действующим руководителем подразделения ССО назначен Сергей Лупанчук.

"Он опытный офицер - боевой офицер, правильный командир и человек, который может добавить нашим Силам специальных операций большей мощности. Ждем новых результатов", — прокомментировал кадровые перестановки Зеленский.

Экс-командующий ССО Виктор Хоренко. Фото: пресс-служба ССО Украины

Глава государства также отметил мужество и героизм украинских защитников, а также заявил, что все планы командования ВС РФ и Кремля по захвату Украины провалились.

"Россия хотела Киев — но ее заставили убежать. Хотела Харьков и говорила, что это российский город, но наш Харьков есть и всегда будет свободным. Так же и Херсон. Так же и Одесса. И мы не оставим наших людей на оккупированной территории — я хочу, чтобы они услышали сейчас это. Речь идет о миллионах судеб. Все партнеры знают, что нужно. Для фронта, для нашего неба, для наших городов, для нашего движения", — резюмировал президент, поблагодарив всех за добросовестную работу для украинской победы.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский поздравил украинских военных с двумя профессиональными праздниками: Днем ракетных войск и артиллерии и Днем инженерных войск Украины. Также сегодня глава государства наградил украинских военных из обоих родов войск.