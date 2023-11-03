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Українські військові вибили одну з російських систем ППО на півдні, — Зеленський

3 листопада 2023 17:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Українські військові вибили одну з російських систем ППО на півдні, — Зеленський
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський розповів про сильне вогневе ураження цього тижня. За його словами, українські військові вибили одну з російських систем протиповітряної оборони на півдні.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Вогневе ураження по ворогу

У відео, яке опублікував Зеленський, йдеться, що вночі точним ракетним ударом HIMARS був знищений радар пошуку та наведення С-300, який використовували для наведення ракет С-300 під час ударів по Запоріжжю.

"Радар пошуку та наведення є основним компонентом комплексу С-300, і його знищення унеможливлює використання ракет С-300 та С-400", — йдеться у відео. 

Зеленський наголосив, що кожен такий удар дає українцям більше безпеки. Він подякував військовим.

Нагадаємо, українські військові продовжують знищувати техніку окупантів на найгарячіших напрямках фронту. Цього разу воїни відзначилися саме на Бахмутському напрямку. 

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський нагородив військових, які відзначають професійні дні. Йдеться про ракетні війська та артилерію, а також інженерні війська.

Додамо, українські воїни привітали своїх колег з Днем ракетних військ та артилерії. У війську показали відео роботи ATACMS по цілях ворога. 

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