Кадиров хоче створити власну приватну військову компанію

Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров

Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров заявив, що хоче створити свою приватну військову компанію (ПВК). За словами Кадирова, ПВК добре зарекомендували себе під час спецоперації в Україні.

Про це Кадиров написав у своєму Telegram.

Заява Кадирова

"Не перестаю радіти успіхам ПВК "Вагнер" у зоні СВО. Здавалося б, приватна військова компанія, а досягти зуміла дуже значних результатів. І це при тому, що штурмові бригади ПВК завжди беруть на себе надзвичайно важку частину роботи. Попри всі складнощі, "Вагнер" досягає поставленої мети в будь-якій ситуації", — зазначив він.

Водночас Кадиров додав, що бійці підрозділів "Ахмат" найкраще можуть сказати про позитивні якості своїх соратників із ПВК. При цьому чеченський глава зазначив, що після завершення роботи на держслужбі скласти конкуренцію Євгену Пригожину та створити приватну військову компанію.

Нагадаємо, що глава Чеченської республіки та соратник російського диктатора путіна Рамзан Кадиров продемонстрував російській телепропагандистці Ользі Скабеєвій пістолет. Чеченський лідер заявив, що підготував цю зброю "для Зеленського". За словами чеченського лідера, цей пістолет є "трофейним". Він довго намагався дістати пістолет із кобури, після чого кілька разів ненароком направляв його на Скабеєву, уточнивши, що той заряджений.