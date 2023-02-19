Кадыров отверг предложение Пригожина присоединиться к информационной кампании против минобороны рф, — ISW

Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин

Рамзан Кадыров не поддержал владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в новом противостоянии с Минобороны рф. Глава Чечни заявил, что у него "прекрасные слаженные отношения" с Министерством обороны.

Об этом говорится в материале американского Института изучения войны.

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Аналитики отмечают более слабое влияние основателя ЧВК "Вагнера".

"Глава Чечни Рамзан Кадыров, по всей видимости, отверг предложение владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина присоединиться к возобновившейся информационной кампании против Минобороны РФ, предполагая, что эта кампания может не восстановить ослабевающее влияние Пригожина", — говорится в отчете.

По информации аналитиков, Кадыров заявил, что чеченские подразделения выполняют приказы любого командира, назначенного президентом россии.

16 февраля Пригожин совершил публичный визит в госпиталь и посетил раненого командира чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова. После этого основатель ЧВК "Вагнера" пытается заручиться поддержкой Кадырова.

"Пригожин, похоже, усиливает свою информационную кампанию против Минобороны, поскольку 18 февраля он заявил, что ЧВК "Вагнера" не подчиняется военному ведомству и "не имеет никакого отношения к российской армии", — сообщают аналитики.

Глава Чечни, вероятно, отказался присоединиться к этой информационной атаке. Формальные связи Кадырова с кремлем более выгодны, чем политические отношения с Пригожиным.

"Пригожин, вероятно, поймет, что те, кто связан с кремлем, могут отвернуться от него, чтобы сохранить свои позиции", — говорится в документе.

Напомним, пропагандисты рф пытаются продемонстрировать массовое присутствие "вагнеровцев" на войне в Украине. Они создают плохие материалы и публикуют в сеть.