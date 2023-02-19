Кадыров хочет создать собственную частную военную компанию

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что хочет создать свою частную военную компанию (ЧВК). По словам Кадырова, ЧВК хорошо зарекомендовали себя в ходе спецоперации на Украине.

Об этом Кадыров написал в своем Telegram.

Заявление Кадырова

"Не перестаю радоваться успехам ЧВК "Вагнер" в зоне СВО. Казалось бы, частная военная компания, а достичь сумела очень внушительных результатов. И это при том, что штурмовые бригады ЧВК всегда берут на себя чрезвычайно тяжелую часть работы. Невзирая на все сложности, "Вагнер" достигает поставленной цели в любой ситуации", — указал он.

В то же время Кадыров добавил, что бойцы подразделений "Ахмат" лучше всех могут сказать о положительных качествах своих соратников из ЧВК. При этом чеченский глава указал, что после завершении работы на госслужбе составить конкуренцию Евгению Пригожину и создать частную военную компанию.

Напомним, что глава Чеченской республики и соратник российского диктатора путина Рамзан Кадыров продемонстрировал российской телепропагандистке Ольге Скабеевой пистолет. Чеченский лидер заявил, что подготовил это оружие "для Зеленского". По словам чеченского лидера, этот пистолет "трофейный". Он долго пытался достать пистолет из кобуры, после чего несколько раз нечаянно направлял его на Скабееву, уточнив, что тот заряжен.