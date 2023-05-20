Новий пакет допомоги Байден оголосить після зустрічі з Зеленським, — Politico

Президент США Джо Байден. Фото: Офіс Президента України

На саміті G7 після зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським Президент США Джо Байден збирається оголосити про новий пакет військової допомоги Україні. Йдеться про суму в 375 млн доларів.

Про це пише видання Politico.

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Як зазначається, новий пакет допомоги включатиме більше артилерійських снарядів, броньованих машин і протитанкової зброї.

Видання зазначає, що ця новина з’явилася після того, як президент США дав зрозуміти, що він дасть зелене світло передачі третьою стороною американських винищувачів F-16 в Україну.

"У сукупності ці кроки є сильним проявом підтримки Києва напередодні очікуваного контрнаступу, який, як сподіваються українці, дозволить повернути більше територій, захоплених Росією", — пише видання.

Нагадаємо, США та їхні союзники планують передати Україні винищувачі F-16. Коли саме це відбудеться, остаточно не повідомляється. Відомо, що найближчими місяцями буде з'ясовано, хто саме, коли і скільки надасть літаків.

У коментарі Новини.LIVE військово-політичний аналітик групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, припустив, що Україна зможе отримати винищувачі західного зразка у другій половині 2023 року. Ці літаки допоможуть у наступальних операціях ЗСУ, які проводитимуться після початку загального контрнаступу.