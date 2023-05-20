Новый пакет помощи Байден объявит после встречи с Зеленским, — Politico
На саммите G7 после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским Президент США Джо Байден намерен объявить новый пакет военной помощи Украине. Речь идет о сумме в 375 млн долларов.
Об этом пишет издание Politico.
Как отмечается, новый пакет помощи будет включать больше артиллерийских снарядов, бронированных машин и противотанкового оружия.
Издание отмечает, что эта новость появилась после того, как президент США дал понять, что он даст зеленый свет передаче третьей стороной американских истребителей F-16 в Украину.
"В совокупности эти шаги являются сильным проявлением поддержки Киева накануне ожидаемого контрнаступления, которое, как надеются украинцы, позволит вернуть больше территорий, захваченных Россией", — пишет издание.
Напомним, США и их союзники планируют передать Украине истребители F-16. Когда это произойдет, окончательно не сообщается. Известно, что в ближайшие месяцы будет установлено, кто именно, когда и сколько предоставит самолеты.
В комментарии Новости.LIVE военно-политический аналитик группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предположил, что Украина сможет получить истребители западного образца во второй половине 2023 года. Эти самолеты помогут в наступательных операциях ВСУ, которые будут производиться после начала общего контрнаступления.