Новый пакет помощи Байден объявит после встречи с Зеленским, — Politico

Президент США Джо Байден. Фото: Офис Президента Украины

На саммите G7 после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским Президент США Джо Байден намерен объявить новый пакет военной помощи Украине. Речь идет о сумме в 375 млн долларов.

Об этом пишет издание Politico.

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Как отмечается, новый пакет помощи будет включать больше артиллерийских снарядов, бронированных машин и противотанкового оружия.

Издание отмечает, что эта новость появилась после того, как президент США дал понять, что он даст зеленый свет передаче третьей стороной американских истребителей F-16 в Украину.

"В совокупности эти шаги являются сильным проявлением поддержки Киева накануне ожидаемого контрнаступления, которое, как надеются украинцы, позволит вернуть больше территорий, захваченных Россией", — пишет издание.

Напомним, США и их союзники планируют передать Украине истребители F-16. Когда это произойдет, окончательно не сообщается. Известно, что в ближайшие месяцы будет установлено, кто именно, когда и сколько предоставит самолеты.

В комментарии Новости.LIVE военно-политический аналитик группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предположил, что Украина сможет получить истребители западного образца во второй половине 2023 года. Эти самолеты помогут в наступательных операциях ВСУ, которые будут производиться после начала общего контрнаступления.