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Новий пакет допомоги Україні на 30 млн євро: яка країна готова надати

23 серпня 2023 00:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Новий пакет допомоги Україні на 30 млн євро: яка країна готова надати
Українські захисники на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Допомога Україні в війні проти Росії продовжує надходити від західних партнерів. Так, новий пакет військової допомоги в розмірі 30 млн євро надасть нашій країні Хорватія.

Відповідну заяву прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович зробив одразу після зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, передає HRT.

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Прем'єр Хорватії заявив, що питання допомоги буде уточнено урядом його країни на засіданні, що заплановане на наступний четвер.

"Ми щойно завершили зустріч із президентом України та ще раз висловили рішучу підтримку Хорватії українському народу, президенту, уряду та всім, хто бореться за свободу та територіальну цілісність України", — наголосив Пленкович.

Він також розповів про велику міжнародну конференцію з розмінування, що відбудеться в жовтні для України. На цьому заході Хорватія та інші союзники розпочнуть допомагати в розміновуванні українських територій.

За словами Пленковича, декілька тисяч тонн зерна вже було вивезено із портів Хорватії. Більшість з цього обсягу була направлена до Італії, частина — до північної Африки. Однак, з огляду на нові обставини на Чорному морі, ця тема стала знову актуальною.

Нагадаємо, що в Німеччині заговорили про постачання крилатих ракет Україні. Йдеться про ракети Taurus. Так, очільниця закордонних справ Німеччини Анналена Бербок виступила за якнайшвидше ухвалення Берліном такого рішення.

Також ми повідомляли, що спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат озвучив, скільки Україні потрібно винищувачів, аби замінити старий авіапарк. Так, за словами Ігната, потрібні 128 винищувачів для модернізації авіапарку та домінування в небі.

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