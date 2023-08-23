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Новый пакет помощи Украине на 30 млн евро: какая страна готова предоставить

23 августа 2023 00:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Новый пакет помощи Украине на 30 млн евро: какая страна готова предоставить
Украинские защитники на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Помощь Украине в войне против России продолжает поступать от западных партнеров. Так, новый пакет военной помощи в размере 30 млн евро предоставит нашей стране Хорватия.

Соответствующее заявление премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович сделал сразу же после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает HRT.

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Премьер Хорватии заявил, что вопрос помощи будет уточнен правительством его страны на заседании, которое запланировано на следующий четверг.

"Мы только что завершили встречу с президентом Украины и еще раз выразили решительную поддержку Хорватии украинскому народу, президенту, правительству и всем, кто борется за свободу и территориальную целостность Украины", — подчеркнул Пленкович.

Он также рассказал о большой международной конференции по разминированию, которая состоится в октябре для Украины. На этом мероприятии Хорватия и другие союзники начнут помогать в разминировании украинских территорий.

По словам Пленковича, несколько тысяч тонн зерна уже были вывезены из портов Хорватии. Большинство из этого объема было направлено в Италию, часть — в северную Африку. Однако, учитывая новые обстоятельства на Черном море, эта тема стала снова актуальной.

Напомним, что в Германии заговорили о поставках крылатых ракет в Украину. Речь идет о ракетах Taurus. Так, глава иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила за скорейшее принятие Берлином такого решения.

Также мы сообщали, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат озвучил, сколько Украине нужно истребителей, чтобы заменить старый авиапарк. Так, по словам Игната, нужны 128 истребителей для модернизации авиапарка и доминирования в небе.

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