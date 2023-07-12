Новий пакет військової допомоги від Великої Британії: що до нього увійде
Уряд Великої Бриританії виділив черговий пакет допомоги для України. Зокрема, 65 млн доларів виділено на створення військового реабілітаційного центру в Україні.
Про це повідомляє агенція Reuters.
Допомога від Великої Британії
Велика Британія з початку повномасштабної війни підтримує нашу країну. Зокрема першою анонсувала передачу нашим військовим сучасних західних танків та далекобійних ракет.
"Підтримка прогресу України на шляху до членства в НАТО в поєднанні з формальними, багатосторонніми та двосторонніми угодами та переважною підтримкою членів НАТО надішле сильний сигнал президенту Путіну та поверне мир у Європу", — сказав прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак.
Тепер у рамках нового траншу підтримки Велика Британія та члени G7 нададуть:
- тисячі додаткових боєприпасів до Challenger 2,
- понад 70 бойових машин,
- транспорт для матеріально-технічного забезпечення.
У заяві уряду Британії йдеться, що ці програми фінансуватимуться через Комплексний пакет допомоги НАТО Україні.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що "не заохочує" використання касетних боєприпасів, які США погодилися відправити в Україну. Він нагадав, що свого часу Британія була однією зі 123 країн, які підписали конвенцію щодо заборони їх використання.