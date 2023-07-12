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Новый пакет военной помощи от Великобритании: что в него войдет

12 июля 2023 05:15
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Лариса Голуб
Редактор
Новый пакет военной помощи от Великобритании: что в него войдет
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Правительство Великобритании выделило очередной пакет помощи для Украины. В частности, 65 млн. долларов выделено на создание военного реабилитационного центра в Украине.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Помощь от Великобритании

Великобритания с начала полномасштабной войны поддерживает нашу страну. В частности, первой анонсировала передачу нашим военным современных западных танков и дальнобойных ракет.

"Поддержка прогресса Украины на пути к членству в НАТО в сочетании с формальными, многосторонними и двусторонними соглашениями и преимущественной поддержкой членов НАТО направит сильный сигнал президенту Путину и вернет мир в Европу", — сказал премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Теперь в рамках нового транша поддержки Великобритания и члены G7 предоставят:

  • тысячи дополнительных боеприпасов к Challenger 2,
  • более 70 боевых машин,
  • транспорт для материально-технического обеспечения.

В заявлении правительства Британии говорится, что эти программы будут финансироваться через Комплексный пакет помощи НАТО Украине.

Напомним, премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что "не поощряет" использование кассетных боеприпасов, которые США согласились отправить в Украину. Он напомнил, что в свое время Британия была одной из 123 стран, подписавших конвенцию о запрете их использования.

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