Новый пакет военной помощи от Великобритании: что в него войдет

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Фото: REUTERS

Правительство Великобритании выделило очередной пакет помощи для Украины. В частности, 65 млн. долларов выделено на создание военного реабилитационного центра в Украине.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Великобритания с начала полномасштабной войны поддерживает нашу страну. В частности, первой анонсировала передачу нашим военным современных западных танков и дальнобойных ракет.

"Поддержка прогресса Украины на пути к членству в НАТО в сочетании с формальными, многосторонними и двусторонними соглашениями и преимущественной поддержкой членов НАТО направит сильный сигнал президенту Путину и вернет мир в Европу", — сказал премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Теперь в рамках нового транша поддержки Великобритания и члены G7 предоставят:

тысячи дополнительных боеприпасов к Challenger 2,

более 70 боевых машин,

транспорт для материально-технического обеспечения.

В заявлении правительства Британии говорится, что эти программы будут финансироваться через Комплексный пакет помощи НАТО Украине.

Напомним, премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что "не поощряет" использование кассетных боеприпасов, которые США согласились отправить в Украину. Он напомнил, что в свое время Британия была одной из 123 стран, подписавших конвенцию о запрете их использования.