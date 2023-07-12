Новый пакет военной помощи от Великобритании: что в него войдет
Правительство Великобритании выделило очередной пакет помощи для Украины. В частности, 65 млн. долларов выделено на создание военного реабилитационного центра в Украине.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Помощь от Великобритании
Великобритания с начала полномасштабной войны поддерживает нашу страну. В частности, первой анонсировала передачу нашим военным современных западных танков и дальнобойных ракет.
"Поддержка прогресса Украины на пути к членству в НАТО в сочетании с формальными, многосторонними и двусторонними соглашениями и преимущественной поддержкой членов НАТО направит сильный сигнал президенту Путину и вернет мир в Европу", — сказал премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
Теперь в рамках нового транша поддержки Великобритания и члены G7 предоставят:
- тысячи дополнительных боеприпасов к Challenger 2,
- более 70 боевых машин,
- транспорт для материально-технического обеспечения.
В заявлении правительства Британии говорится, что эти программы будут финансироваться через Комплексный пакет помощи НАТО Украине.
Напомним, премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что "не поощряет" использование кассетных боеприпасов, которые США согласились отправить в Украину. Он напомнил, что в свое время Британия была одной из 123 стран, подписавших конвенцию о запрете их использования.