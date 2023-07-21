Новий скандал з закупівлями для ЗСУ: замовник не виконав контракт на 1,4 млрд грн

Боєприпаси для військових. Фото: google

Міноборони законтрактувало з "Львівським арсеналом" поставку мінометних снарядів на 1,4 млрд грн, але за пів року жодної одиниці так і не отримало. Як з'ясувалося, "Арсенал" мав експортну ліцензію від фірми-постачальника з однієї країни ЄС, але самих мін у цій країні не було.

Про це повідомляє УП.

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Ще у листопаді 2022 року Міноборони підписало контракт із фірмою "Львівський арсенал" на поставку великої партії мінометних снарядів, зокрема 120 мм і 82 мм. Сума угоди — майже 1 мільярд 400 мільйонів гривень. Її підписує т.в.о. директора департаменту військово-технічної політики Олександр Лієв. Проте під час отримання зброї виникли чималі проблеми, а точніше, її не отримали взагалі.

У розслідування з'ясовується, що Міноборони не отримали поставку зброї, тому що "Львівський Арсенал" мав експортну ліцензію від фірми-постачальника з однієї країни ЄС, але самих мін у цій країні не було.

"Вони лежали на складах у третій країні. Але ні "Арсенал", ні його контрагент не отримали експортних ліцензій у цієї третьої країни до того, як взяти гроші Міноборони", — повідомляється в матеріалі.

"Львівський арсенал" вивів своєму постачальнику понад 400 мільйонів гривень, але мін не отримав ні в грудні, ні в січні, ні в лютому.

Чому Міноборони заплатило кошти фірмі без відповідних документів

Після розголосу цієї ситуації почало йтися про корупційні схеми, оскільки з'ясувалося, що ще влітку 2022 року такі боєприпаси закупляли на 40-50% дешевше.

У Міноборони переконують, що вони не можуть перевіряти всі компанії: якщо вони отримали через Кабмін дозвіл на імпорт озброєнь, це означає, що з ними можна працювати.

Нагадаємо, нещодавно після скандалів із закупівлями в Києві, мер столиці Віталій Кличко похвалився, як Київ допомагає армії. Політик заявив, що ті, хто критикують дії київських управлінців, ймовірно, хочуть "залатати діри" державного бюджету коштом міст та громад.