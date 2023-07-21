Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Новый скандал с закупками для ВСУ: заказчик не выполнил контракт на 1,4 млрд грн arrow

Новый скандал с закупками для ВСУ: заказчик не выполнил контракт на 1,4 млрд грн

21 июля 2023 14:27
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Новый скандал с закупками для ВСУ: заказчик не выполнил контракт на 1,4 млрд грн
Боеприпасы для военных. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Минобороны законтрактовало с "Львовским арсеналом" поставку минометных снарядов на 1,4 млрд грн, но за полгода ни одной единицы так и не получило. Как выяснилось, Арсенал имел экспортную лицензию от фирмы-поставщика из одной страны ЕС, но самих мин в этой стране не было.

Об этом сообщает УП.

Читайте также:

Новый скандал с закупками

Еще в ноябре 2022 Минобороны подписало контракт с фирмой "Львовский арсенал" на поставку крупной партии минометных снарядов, в том числе 120 мм и 82 мм. Сумма сделки — почти 1 миллиард 400 миллионов гривен. Ее подписывает и.о. директора департамента военно-технической политики Александр Лиев. Однако при получении оружия возникли немалые проблемы, а точнее, его не получили вообще.

В расследовании выясняется, что Минобороны не получили поставку оружия, потому что "Львовский Арсенал" имел экспортную лицензию от фирмы-поставщика из одной страны ЕС, но самих мин в этой стране не было.

"Они лежали на складах в третьей стране. Но ни "Арсенал", ни его контрагент не получили экспортных лицензий у этой третьей страны до того, как взять деньги Минобороны", сообщается в материале.

"Львовский арсенал" вывел своему поставщику более 400 миллионов гривен, но мин не получил ни в декабре, ни в январе, ни в феврале.

Почему Минобороны заплатило средства фирме без соответствующих документов

После огласки этой ситуации речь шла о коррупционных схемах, поскольку выяснилось, что еще летом 2022 года такие боеприпасы закупали на 40-50% дешевле.

В Минобороны утверждают, что они не могут проверять все компании: если они получили через Кабмин разрешение на импорт вооружений, это означает, что с ними можно работать.

Напомним, недавно после скандалов с закупками в Киеве, мэр столицы Виталий Кличко похвастался, как Киев помогает армии. Политик заявил, что те, кто критикуют действия киевских управленцев, вероятно, хотят "залатать дыры" государственного бюджета на средства городов и громад.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Чем Украина компенсирует потерю зернового соглашения: пять альтернативных сценариев

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

Новость с видео

01:53 Вождение под хмельком: как автомобилиста могут развести на штраф

11:21 Зинченко ушел из клуба из-за тренера: в Англии рассказали о трансфере украинца

08:38 Мудрик готовится к уходу из "Челси": где он продолжит карьеру

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз