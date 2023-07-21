Новый скандал с закупками для ВСУ: заказчик не выполнил контракт на 1,4 млрд грн

Боеприпасы для военных. Фото: google

Минобороны законтрактовало с "Львовским арсеналом" поставку минометных снарядов на 1,4 млрд грн, но за полгода ни одной единицы так и не получило. Как выяснилось, Арсенал имел экспортную лицензию от фирмы-поставщика из одной страны ЕС, но самих мин в этой стране не было.

Об этом сообщает УП.

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Еще в ноябре 2022 Минобороны подписало контракт с фирмой "Львовский арсенал" на поставку крупной партии минометных снарядов, в том числе 120 мм и 82 мм. Сумма сделки — почти 1 миллиард 400 миллионов гривен. Ее подписывает и.о. директора департамента военно-технической политики Александр Лиев. Однако при получении оружия возникли немалые проблемы, а точнее, его не получили вообще.

В расследовании выясняется, что Минобороны не получили поставку оружия, потому что "Львовский Арсенал" имел экспортную лицензию от фирмы-поставщика из одной страны ЕС, но самих мин в этой стране не было.

"Они лежали на складах в третьей стране. Но ни "Арсенал", ни его контрагент не получили экспортных лицензий у этой третьей страны до того, как взять деньги Минобороны", — сообщается в материале.

"Львовский арсенал" вывел своему поставщику более 400 миллионов гривен, но мин не получил ни в декабре, ни в январе, ни в феврале.

Почему Минобороны заплатило средства фирме без соответствующих документов

После огласки этой ситуации речь шла о коррупционных схемах, поскольку выяснилось, что еще летом 2022 года такие боеприпасы закупали на 40-50% дешевле.

В Минобороны утверждают, что они не могут проверять все компании: если они получили через Кабмин разрешение на импорт вооружений, это означает, что с ними можно работать.

Напомним, недавно после скандалов с закупками в Киеве, мэр столицы Виталий Кличко похвастался, как Киев помогает армии. Политик заявил, что те, кто критикуют действия киевских управленцев, вероятно, хотят "залатать дыры" государственного бюджета на средства городов и громад.