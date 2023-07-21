ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Українські військові стріляють касетними боєприпасами. Фото: скриншот з відео

У мережі показали перші кадри застосування касетних боєприпасів Силами оборони. Збройні сили України використовують ці снаряди під Куп‘янськом.

Відповідне відео опублікувало видання The Telegraph.

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Українські військові активно почали використовувати касетні боєприпаси під Куп'янськом у Харківській області. Також ці снаряди планують застосувати поблизу Бахмута.

Як відомо, ця зброя розпорошує "бомби" на площу, яка втричі перевищує розмір футбольного поля.

Реакція США на використання касетних боєприпасів

Координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі сказав, що українці використовують касетні боєприпаси належним чином, і ті впливають на російські оборонні угруповання і оборонне маневрування росіян.

"Ми отримали деякі початкові відгуки від українців, і вони використовують їх досить ефективно", — заявив він.

Що відомо про касетні боєприпаси

Касетні засоби ураження (касетні бомби, касетні боєприпаси, касетні снаряди) — засоби ураження, різновид контейнера, що містять від двох до кількох сотень однотипних касетних бойових елементів, які розкидаються на заданій висоті над поверхнею землі.

Касетні засоби ураження можуть бути використані як для ураження цілі в момент обстрілу, так і дистанційного мінування.

Слід зазначити, що окрім одноразових касетних засобів ураження, існують багаторазові касетні контейнери, які кріплять на бойові літаки й призначені для розкидання касетних бойових елементів (наприклад, КМГУ-2, MW-1 та інші).

Нагадаємо, 7 липня стало відомо, що Сполучені Штати Америки передадуть Україні касетні боєприпаси. Президент Джо Байден схвалив таку військову допомогу після "одноголосної" рекомендації його команди національної безпеки.

Також ми писали, що у Москві істерично відреагували на надання Україні касетних боєприпасів Сполученими Штатами Америки. Там вважають, що це наближає нову світову війну.

Додамо, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що Україна вже отримала касетні боєприпаси від Сполучених Штатів Америки.