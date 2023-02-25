В Інституті вивчення війни пояснили, чому формула миру від Китаю так сподобалась кремлю

У росії одразу ж використали пропозиції Китаю у своїй пропаганді

Вчора офіційний Пекін представив анонсований "мирний план" щодо стабілізації ситуації в Україні. Однак запропоновані 12 пунктів позитивно сприйняли лише у кремлі.

Про це йдеться у матеріалі американського Інституту вивчення війни.

Що не так із "формулою миру" від Китаю

Майже одразу ж після публікації Китаєм "мирного плану" світові лідери виступили із критикою цієї пропозиції. Причина у тому, що у цих 12 пунктах Пекін закликає перестати стріляти, а не вивести російські війська, зняти дзеркальні санкції та провести "перемовини".

Звичайно, що така пропозиція дуже сподобалась у кремлі, де останнім часом все частіше наголошують на так званих "перемовинах", одна на власних умовах.

До того ж у росії вже навіть почали використовувати цей "мирний план" від Китаю задля власної пропаганди.

"Радник глави "ЛНР" Родіон Мірошник неправдиво стверджував, що в "мирному плані" Китаю натякають на те, що Україна та Захід є "агресорами", які підтримують російське планування війни", — зазначають в ISW.

Нагадаємо, в Офісі Президента виступили із заявою, що "мирний план" Китаю щодо стабілізації ситуації в Україні не вирішить питання війни. Позиція офіційного Києва незмінна — повернення до кордонів 1991 року.