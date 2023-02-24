Це не про мир – в ОП відкинули план Китаю щодо врегулювання ситуації в Україні

В Офісі президента відреагували на "формулу миру" від Китаю
В Офісі президента вважають, що "мирний план" Китаю щодо стабілізації ситуації в Україні не вирішить питання війни. Позиція офіційного Києва незмінна — повернення до кордонів 1991 року.
Про це Михайло Подоляк написав у своєму Twitter.
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Що не так із мирним планом Китаю
Радник Офісу президента Михайло Подоляк відкинув пропозицію Китаю щодо врегулювання ситуації шляхом формули з 12 пунктів, один з яких — перемовини. За його словами, ініціативи, які передбачають лише "припинення вогню", — це історія не про мир, а про заморожування конфлікту.
"Мирний план", який передбачає лише "припинення вогню" і, як наслідок, нову лінію поділу та продовження окупації території України — це не про мир, а про заморожування війни, програш нашої країни, наступні етапи російського геноциду", — написав Подоляк.
Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого, офіційний Пекін оприлюднив власний "мирний план" щодо врегулювання війни в Україні. Однак один з пунктів такого плану — прямі перемовини з кремлем, що суперечить офіційній позиції України.