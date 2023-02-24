Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В Офісі президента відреагували на "формулу миру" від Китаю arrow

В Офісі президента відреагували на "формулу миру" від Китаю

24 лютого 2023 14:39
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Це не про мир – в ОП відкинули план Китаю щодо врегулювання ситуації в Україні
В ОП вважають, що формула від Китаю лише "заморозить" війну
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

В Офісі президента вважають, що "мирний план" Китаю щодо стабілізації ситуації в Україні не вирішить питання війни. Позиція офіційного Києва незмінна — повернення до кордонів 1991 року.

Про це Михайло Подоляк написав у своєму Twitter.

Читайте також:

Що не так із мирним планом Китаю

Радник Офісу президента Михайло Подоляк відкинув пропозицію Китаю щодо врегулювання ситуації шляхом формули з 12 пунктів, один з яких — перемовини. За його словами, ініціативи, які передбачають лише "припинення вогню", — це історія не про мир, а про заморожування конфлікту.

"Мирний план", який передбачає лише "припинення вогню" і, як наслідок, нову лінію поділу та продовження окупації території України — це не про мир, а про заморожування війни, програш нашої країни, наступні етапи російського геноциду", — написав Подоляк.

Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого, офіційний Пекін оприлюднив власний "мирний план" щодо врегулювання війни в Україні. Однак один з пунктів такого плану — прямі перемовини з кремлем, що суперечить офіційній позиції України.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

14:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Ексклюзив

15:31 "Поки ніяких змін": чи скасує Рада 8 березня

15:26 Британія готова постачати винищувачі союзникам, щоб вони відправили свої в Україну

15:10 Вітер може обірвати електромережі: одеські електрики у підвищеній готовності

15:03 Голкіпер "Шахтар" став автором унікального досягнення у Лізі Європи: про що йдеться

15:02 Готові долати труднощі: у Гвардії наступу показали, як тренують своїх бійців

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:53 ​​​​​​​В Україні погіршуються погодні умови: ДСНС попередила українців

Новина з відео

14:50 Під прицілом російських снайперів: Дмитро Комаров побував на кордоні України з рф

14:45 "Разом ми єдині": Чарльз III звернувся до українців у річницю повномасштабного вторгнення рф

Новина з фото

14:40 "ПТН ПНХ!": в Одесі погасили нову марку від Укрпошти

Ексклюзив

14:35 Україна здобула серйозну дипломатичну перемогу: подробиці сенсаційного голосування в ООН

Новина з відео

14:50 Під прицілом російських снайперів: Дмитро Комаров побував на кордоні України з рф

Новина з відео

14:25 Гітарист гурту ABBA підтримав українців біля будівлі парламенту Швеції

Новина з відео

14:23 ​​​​​​​Зеленський зустрівся із Моравецьким: деталі візиту польського прем'єра

Новина з відео

12:42 Поліція Київщини та український гурт презентували зворушливий кліп до роковин війни

Новина з відео

12:15 Будинок Русова в приватних руках: Одеса програла суд з Тарпоном

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Рік великої війни

12:00 Брехали, брешуть і брехатимуть: як росія намагалася переконати світ у тому, що не нападе на Україну

Новина з відео

11:51 Камалія презентувала кліп на пісню "Світло є!", в якому з'явились її чоловік та доньки

Новина з відео

10:51 "Я живий": Мюслі UA запрем'єрили запальний трек з висловами зіркового захисника України

Новина з відео

10:25 Макс Барських на роковини війни презентував зворушливу пісню-посвяту "Мамо, не плач"

Новина з відео

10:07 Готують "сюрпризи": у Повітряних силах розповіли про загрозу ракетного обстрілу

Рік великої війни

12:00 Брехали, брешуть і брехатимуть: як росія намагалася переконати світ у тому, що не нападе на Україну

Рік великої війни

11:49 Герої не вмирають: в Одесі вшанували пам’ять захисників України

09:03 ООН підтримала Україну в річницю початку війни: хто опинився у "таборі росії" і що означає цей документ

Рік великої війни

08:20 Як бізнес в Україні пережив перший рік війни

Рік великої війни

07:23 Як змінилося ставлення до Усика та Ломаченка за рік війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Рік великої війни

07:15 Знаменитості, які захищають Україну в лавах ЗСУ від окупантів

Рік великої війни

06:31 З кров'ю, втратами, але зі здобутками: Україна вже рік захищається від терористичної росії

Рік великої війни

06:00 Нова війна за старими правилами: як за рік змінилися дві армії

Рік великої війни

18:20 "Війна в Україні створила потужну армію і президента. Можливо, занадто потужного Зеленського. Але це добре", — Олександр Мотиль

Рік великої війни

17:45 Рік війни: погляд з Ізраїлю

Актуальне по темі

None 24 Лютий 15:31

"Поки ніяких змін": чи скасує Рада 8 березня

None 24 Лютий 15:06

Британія готова постачати винищувачі союзникам, щоб вони відправили свої в Україну

None 24 Лютий 14:37

Вітер може обірвати електромережі: одеські електрики у підвищеній готовності

None 24 Лютий 14:35

Голкіпер "Шахтар" став автором унікального досягнення у Лізі Європи: про що йдеться

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB