В Институте изучения войны объяснили, почему формула мира от Китая так понравилась кремлю

Новый союзник рф: в ISW объяснили, почему "мирный план" Китая так понравился кремлю
Вчера официальный Пекин представил анонсированный "мирный план" по стабилизации ситуации в Украине. Однако предложенные 12 пунктов положительно восприняли только в кремле.
Об этом говорится в материале американского Института изучения войны.
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Что не так с "формулой мира" от Китая
Почти сразу после публикации Китаем "мирного плана" мировые лидеры выступили с критикой этого предложения. Причина в том, что в этих 12 пунктах Пекин призывает перестать стрелять, а не вывести российские войска, снять зеркальные санкции и провести "переговоры".
Конечно, такое предложение очень понравилось в кремле, где в последнее время все чаще подчеркивают так называемые "переговоры", правда на собственных условиях.
К тому же, в россии уже даже начали использовать этот "мирный план" от Китая для собственной пропаганды.
"Советник главы "ЛНР" Родион Мирошник неправдиво утверждал, что в "мирном плане" Китая намекают на то, что Украина и Запад являются "агрессорами", которые поддерживают российское планирование войны", — отмечают в ISW.
Напомним, в Офисе Президента выступили с заявлением, что "мирный план" Китая по стабилизации ситуации в Украине не решит вопрос войны. Позиция официального Киева неизменна – возвращение к границам 1991 года.