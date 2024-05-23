Українські військові, які щойно приєдналися до лав ЗСУ, проходять навчання за кордоном

Навчання українських військових. Фото: Генштаб

Українські захисники у рамках багатонаціональної навчальної операції "Інтерфлекс" проходять базову загальновійськову підготовку за кордоном. Вони навчаються під керівництвом інструкторів з Великої Британії, Естонії та інших країн-партнерів.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у Facebook в четвер, 23 травня.

Читайте також:

Навчання Інтерфлекс для військових ЗСУ

Так, одним із занять, яке включено в цю програму, є вогнева підготовка: під час навчання військові отримують навички роботи зі стрілецької зброї, включаючи правильне прицілювання, стрільбу на різні відстані та ведення вогню з різних позицій.

Навчання українських військових. Фото: Генштаб

Навчання українських військових. Фото: Генштаб

"Важливою частиною вогневої підготовки є тактика ведення бою, а також взаємодія з іншими військовослужбовцями", — зауважили в Генштабі.

Навчання українських військових. Фото: Генштаб

Навчання українських військових. Фото: Генштаб

Водночас одним із найбільш важливих пріоритетів вогневої підготовки військових є вміння обирати оптимальні позиції для стрільби, аналізувати та оцінювати місцевість та приймати швидкі рішення.

Навчання українських військових. Фото: Генштаб

Навчання українських військових. Фото: Генштаб

Навчання українських військових. Фото: Генштаб

Таким чином, базова підготовка військовослужбовців, які ще нещодавно були цивільними, передусім спрямована на формування та розвиток базових професійних навичок.

Скриншот допису Генштабу

Нагадаємо, французькі військові продовжують навчати українських льотчиків на винищувачах F-16. Також військові проводять підготовку артилеристів.

Крім того, у Повітряних силах поділилися подробицями з навчань українських пілотів на тренажерах F-16.