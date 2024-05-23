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Новобранці ЗСУ проходять навчання у рамках Інтерфлекс — Генштаб повідомив деталі

23 травня 2024 16:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Українські військові, які щойно приєдналися до лав ЗСУ, проходять навчання за кордоном
Навчання українських військових. Фото: Генштаб
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські захисники у рамках багатонаціональної навчальної операції "Інтерфлекс" проходять базову загальновійськову підготовку за кордоном. Вони навчаються під керівництвом інструкторів з Великої Британії, Естонії та інших країн-партнерів.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у Facebook в четвер, 23 травня.

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Так, одним із занять, яке включено в цю програму, є вогнева підготовка: під час навчання військові отримують навички роботи зі стрілецької зброї, включаючи правильне прицілювання, стрільбу на різні відстані та ведення вогню з різних позицій. 

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Навчання українських військових. Фото: Генштаб
ІНТЕРФЛЕКС українські військові
Навчання українських військових. Фото: Генштаб

"Важливою частиною вогневої підготовки є тактика ведення бою, а також взаємодія з іншими військовослужбовцями", — зауважили в Генштабі.

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Навчання українських військових. Фото: Генштаб
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Навчання українських військових. Фото: Генштаб

Водночас одним із найбільш важливих пріоритетів вогневої підготовки військових є вміння обирати оптимальні позиції для стрільби, аналізувати та оцінювати місцевість та приймати швидкі рішення.

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Навчання українських військових. Фото: Генштаб
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Навчання українських військових. Фото: Генштаб
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Навчання українських військових. Фото: Генштаб

Таким чином, базова підготовка військовослужбовців, які ще нещодавно були цивільними, передусім спрямована на формування та розвиток базових професійних навичок.

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Скриншот допису Генштабу

Нагадаємо, французькі військові продовжують навчати українських льотчиків на винищувачах F-16. Також військові проводять підготовку артилеристів. 

Крім того, у Повітряних силах поділилися подробицями з навчань українських пілотів на тренажерах F-16.

Естонія
навчання
військові
Велика Британія
війна в Україні

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