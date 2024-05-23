Украинские военные, только что присоединившиеся к рядам ВСУ, проходят обучение за границей

Обучение украинских военных. Фото: Генштаб

Украинские защитники в рамках многонациональной учебной операции "Интерфлекс" проходят базовую общевоенную подготовку за границей. Они учатся под руководством инструкторов из Великобритании, Эстонии и других стран-партнеров.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook в четверг, 23 мая.

Читайте также:

Учения Интерфлекс для военных ВСУ

Так, одним из занятий, включенных в эту программу, является огневая подготовка: во время обучения военные получают навыки работы со стрелковым оружием, включая правильное прицеливание, стрельбу на разные расстояния и ведение огня с разных позиций.

Обучение украинских военных. Фото: Генштаб

Обучение украинских военных. Фото: Генштаб

"Важной частью огневой подготовки является тактика ведения боя, а также взаимодействие с другими военнослужащими", — отметили в Генштабе.

Обучение украинских военных. Фото: Генштаб

Обучение украинских военных. Фото: Генштаб

В то же время, одним из наиболее важных приоритетов огневой подготовки военных является умение выбирать оптимальные позиции для стрельбы, анализировать и оценивать местность и принимать быстрые решения.

Обучение украинских военных. Фото: Генштаб

Обучение украинских военных. Фото: Генштаб

Обучение украинских военных. Фото: Генштаб

Таким образом, базовая подготовка военнослужащих, которые еще недавно являлись гражданскими, прежде всего направлена на формирование и развитие базовых профессиональных навыков.

Скриншот поста Генштаба

Напомним, французские военные продолжают обучать украинских летчиков на истребителях F-16. Также военные проводят подготовку артиллеристов.

Кроме того, в Воздушных силах поделились подробностями по учениям украинских пилотов на тренажерах F-16.