Украинские военные, только что присоединившиеся к рядам ВСУ, проходят обучение за границей

Новобранцы ВСУ проходят обучение в рамках Интерфлекс — Генштаб сообщил детали
Украинские защитники в рамках многонациональной учебной операции "Интерфлекс" проходят базовую общевоенную подготовку за границей. Они учатся под руководством инструкторов из Великобритании, Эстонии и других стран-партнеров.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook в четверг, 23 мая.
Учения Интерфлекс для военных ВСУ
Так, одним из занятий, включенных в эту программу, является огневая подготовка: во время обучения военные получают навыки работы со стрелковым оружием, включая правильное прицеливание, стрельбу на разные расстояния и ведение огня с разных позиций.
"Важной частью огневой подготовки является тактика ведения боя, а также взаимодействие с другими военнослужащими", — отметили в Генштабе.
В то же время, одним из наиболее важных приоритетов огневой подготовки военных является умение выбирать оптимальные позиции для стрельбы, анализировать и оценивать местность и принимать быстрые решения.
Таким образом, базовая подготовка военнослужащих, которые еще недавно являлись гражданскими, прежде всего направлена на формирование и развитие базовых профессиональных навыков.
Напомним, французские военные продолжают обучать украинских летчиков на истребителях F-16. Также военные проводят подготовку артиллеристов.
Кроме того, в Воздушных силах поделились подробностями по учениям украинских пилотов на тренажерах F-16.
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