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Новобранцы ВСУ проходят обучение в рамках Интерфлекс — Генштаб сообщил детали

23 мая 2024 16:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Украинские военные, только что присоединившиеся к рядам ВСУ, проходят обучение за границей
Обучение украинских военных. Фото: Генштаб
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинские защитники в рамках многонациональной учебной операции "Интерфлекс" проходят базовую общевоенную подготовку за границей. Они учатся под руководством инструкторов из Великобритании, Эстонии и других стран-партнеров.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook в четверг, 23 мая.

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Так, одним из занятий, включенных в эту программу, является огневая подготовка: во время обучения военные получают навыки работы со стрелковым оружием, включая правильное прицеливание, стрельбу на разные расстояния и ведение огня с разных позиций.

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Обучение украинских военных. Фото: Генштаб
ИНТЕРФЛЕКС украинские военные
Обучение украинских военных. Фото: Генштаб

"Важной частью огневой подготовки является тактика ведения боя, а также взаимодействие с другими военнослужащими", — отметили в Генштабе.

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Обучение украинских военных. Фото: Генштаб
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Обучение украинских военных. Фото: Генштаб

В то же время, одним из наиболее важных приоритетов огневой подготовки военных является умение выбирать оптимальные позиции для стрельбы, анализировать и оценивать местность и принимать быстрые решения.

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Обучение украинских военных. Фото: Генштаб
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Обучение украинских военных. Фото: Генштаб
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Обучение украинских военных. Фото: Генштаб

Таким образом, базовая подготовка военнослужащих, которые еще недавно являлись гражданскими, прежде всего направлена на формирование и развитие базовых профессиональных навыков.

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Скриншот поста Генштаба

Напомним, французские военные продолжают обучать украинских летчиков на истребителях F-16. Также военные проводят подготовку артиллеристов.

Кроме того, в Воздушных силах поделились подробностями по учениям украинских пилотов на тренажерах F-16.

Эстония
учеба
военные
Великобритания
война в Украине

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