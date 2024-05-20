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У Повітряних силах поділилися подробицями з навчань українських пілотів на тренажерах F-16

20 травня 2024 20:11
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Українські пілоти відпрацьовують бойові задачі на тренажері F-16
Пілот на тренажері F-16. Фото: Командування Повітряних сил
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські пілоти продовжують навчання, аби у майбутньому сісти на борт обіцяних партнерами винищувачів F-16. Для цього Чехія надала воїнам спеціальний авіатренажер. 

Про перші враження пілотів розповіла пресслужба Командування Повітряних сил у понеділок, 20 травня.

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Так, пілоти однієї із бригад тактичної авіації уже відпрацьовують бойові місії на авіаційному тренажері F-16, який надала Чехія. 

Начальник групи обслуговування тренажерів Дмитро пояснив, чому отримання цієї сучасної платформи стало справжнім "проривом".

навчання українських пілотів на F-16
Пілот на тренажері F-16. Фото: Командування Повітряних сил

"Я вже понад 20 років займаюсь авіатренажерами літаків типу "Су" та "МіГ" і всі ці роки нам доводилось, м’яко кажучи, непросто. Адже ситуація із постачанням нової техніки тривалий період була близькою до критичної. Ні, ми ніколи не опускали рук", — сказав він.

За словами військового, намагалися робити усе можливе: ремонтувати, модернізувати, осучаснювати програмне забезпечення, залучати українських виробників. Також використовували старіші тренажери в якості донорів для новіших.

всім бригадам тактичної авіації ПС ЗСУ передадуть тренажери F-16
Тренажер F-16. Фото: Командування Повітряних сил

"Ми часто чули про "брак коштів" чи "не на часі", але завдяки зусиллям фахівців, які готові вдень і вночі бігати з паяльником в руках навколо техніки, нам вдавалось зберігати обладнання",— пригадав він.

Наразі Повітряні Сили перейшли на авіаційні тренажери з використанням віртуальної або фіксованої реальності, що надає пілоту відчуття реальності польоту та більший кут огляду. Водночас у передових країнах їх використовують протягом останніх п'яти років.

Дмитро зазначив, що складати тренажер F-16 — лише в задоволення: вдалося швидко впоратися й одразу приступити до перших запусків. Він уточнив, що першим в Україні сів в кабіну нового тренажера, а до цього випробував на собі чимало радянських версій. 

Чехія передала Україніі тренажери F-16
Тренажер F-16. Фото: Командування Повітряних сил

За його словами, у перші ж секунди симуляції польоту він відчув значну різницю: реалістичність відчуттів, перевантаження, величезний вибір карт, режимів, сценаріїв та можливість відпрацьовувати застосування різного озброєння, моделювати дії в позаштатних ситуаціях. Офіцер пояснив, що розібратись з обслуговуванням такої техніки взагалі не є проблемою.

"Повірте, мені є з чим порівнювати. Я добре пам’ятаю тренажери, комп’ютерна складова яких займала декілька десятків шаф по 15 метрів у довжину і яка морока, коли в такому тренажері щось вилітає. Чи тренажери із кабельним планом по півтори тони, який вантажиться у ЗіЛ із "гіркою", — запевнив він.

українські пілоти навчаються на F-16, що передала Чехія
Тренажер F-16. Фото: Командування Повітряних сил

Дмитро зауважив, що із початком повномасштабного вторгнення Росії збільшилося і навантаження, оскільки колектив зовсім невеликий. До війни пілоти теж часто залишалися на службі "понаднормово": ремонтували й модернізували техніку.

авіасимулятори для навчання українських пілотів на F-16
Тренажер F-16. Фото: Командування Повітряних сил

"Але зараз додалось і відряджень, і завдань… Та й навантаження на навчально-тренувальну базу зросло, адже, як би пафосно це не звучало, від числа нальоту на тренажерах, залежать життя наших пілотів, а вони у нас на вагу золота", — додав він.

У Повітряних силах заявили, що найближчим часом такими платформами укомплектують усі бригади тактичної авіації.

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Скриншот допису Командування Повітряних сил
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Скриншот допису Командування Повітряних сил
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Скриншот допису Командування Повітряних сил

Раніше прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що данські винищувачі F-16 найближчим часом з'являться в небі України. За її словами, на озброєння Повітряних сил літаки потраплять протягом місяця. 

Також Reuters писало, що Україна очікує отримати перші винищувачі F-16 від своїх західних союзників у червні-липні. 

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літаки
винищувач
війна в Україні
тренування
F-16
пілоти

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