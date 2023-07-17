Вибухи на Кримському мосту: що відомо

Кримський міст після вибуху. Фото: соцмережі

Вночі, 17 липня, на Кримському мосту пролунало кілька вибухів. Також є загиблі та постраждалі.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Вибухи на Кримському мосту

Гауляйтер Криму Сергій Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту "відбулася надзвичайна подія в районі 145 опори". Наразі там працюють відповідні служби.

Пізніше стало відомо про як мінімум два пошкоджені прольоти мосту.

Окупаційна влада просить утриматися від поїздок Кримським мостом.

Зазначається, що наразі відомо про двох загиблих, також є й постраждалі.

На Кримському мосту зараз панують паніка та затори. РосЗМІ публікують численні відео із затримкою руху транспорту.

Нагадаємо, що генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський побажав українцям доброї ночі та пообіцяв російським окупантам пекельну нічку. За його словами, "колискова" для них "уже готується".