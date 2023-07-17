"Колискова" для окупантів: Сирський анонсував пекельну ніч

Генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Фото: bilopillia.city

Генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський побажав українцям доброї ночі та пообіцяв російським окупантам пекельну нічку. За його словами, "колискова" для них "уже готується".

Про це він написав у Telegram.

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Так, Сирський побажав українцям на добраніч і анонсував "колискову" для російських військових.

"А для окупантів "колискова" вже готується", — написав командувач.

Джерело: t.me/osirskiy

Нагадаємо, що на східному фронті ситуація дещо загострилась. Йдуть запеклі бої, положення сторін змінюються динамічно по кілька разів на добу.

Також ми повідомляли, що Сили оборони України продовжують успішно контрнаступати на усіх ділянках фронту. До того ж ЗСУ, ймовірно, змінили стратегію ведення бойових дій, для того, щоб мінімізувати втрати серед українських захисників.