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ЧП на Крымском мосту: есть повреждения и погибшие

17 июля 2023 05:46
обновлено: 05:48
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы на Крымском мосту: что известно
Крымский мост после взрыва. Фото: соцсети
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ночью, 17 июля, на Крымском мосту раздалось несколько взрывов. Также есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Взрывы на Крымском мосту

Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту "произошло чрезвычайное событие в районе 145 опоры". Там работают соответствующие службы.

Позже стало известно о как минимум двух поврежденных пролетах моста.

Оккупационные власти просят воздержаться от поездок через Крымский мост.

Отмечается, что известно о двух погибших, также есть и пострадавшие.

На Крымском мосту сейчас царят паника и пробки. РосСМИ публикуют многочисленные видео с задержкой движения транспорта.

Напомним, что генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский пожелал украинцам спокойной ночи и пообещал российским оккупантам адскую ночь. По его словам, "колыбельная" для них "уже готовится".

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