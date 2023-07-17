Взрывы на Крымском мосту: что известно

ЧП на Крымском мосту: есть повреждения и погибшие
Ночью, 17 июля, на Крымском мосту раздалось несколько взрывов. Также есть погибшие и пострадавшие.
Об этом сообщают российские СМИ.
Взрывы на Крымском мосту
Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту "произошло чрезвычайное событие в районе 145 опоры". Там работают соответствующие службы.
Позже стало известно о как минимум двух поврежденных пролетах моста.
Оккупационные власти просят воздержаться от поездок через Крымский мост.
Отмечается, что известно о двух погибших, также есть и пострадавшие.
На Крымском мосту сейчас царят паника и пробки. РосСМИ публикуют многочисленные видео с задержкой движения транспорта.
Напомним, что генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский пожелал украинцам спокойной ночи и пообещал российским оккупантам адскую ночь. По его словам, "колыбельная" для них "уже готовится".