Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Обіцяні "Леопарди" від Португалії вже в Україні: деталі arrow

Обіцяні "Леопарди" від Португалії вже в Україні: деталі

28 березня 2023 14:58
- Анна-Каріна Білоткач
"Леопарди" в Україні
- Анна-Каріна Білоткач

Португалія передала Україні обіцяні "Леопарди". Танки вже прибули на територію України.

Про це повідомляється у заяві Міноборони Португалії в офіційному Twitter

Читайте також:

"Леопарди" в Україні

Зазначається, що танки Leopard 2, які були обіцяні Португалією, вже на території України. Вони передають їх узгоджено з іншими партнерами "танкової коаліції".

"Три танки Leopard 2A6, які передає Португалія узгоджено з партнерами, вже в Україні. Португалія продовжує підтримувати Україну, яка чинить опір протиправному вторгненню росії", —  йдеться у заяві Міноборони Португалії в офіційному Twitter.

Нагадаємо, що українські військовослужбовці запобігли спробі російських окупантів переміщатися окопами в районі Водяного Донецької області. У відповідь на це Збройні сили України завдали ударів по реактивній артилерії противника.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

15:55 Франція планує збільшити постачання боєприпасів Україні, — міністр Лекорню

15:52 В Одеській області грип почали переносити в тяжчій формі: є смертельний випадок

Новина з фото

15:44 Ніколь Шерзінгер обрала на музичну премію сукню від українського бренду

15:37 Беленюк розповів про ставлення до бойкоту Олімпіади-2024

15:35 путін ввів оплату за вихід з ринку рф, — ЗМІ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:25 Допомога біженцям у Грузії: на які виплати можуть розраховувати українці

15:13 Перестрілка в Нешвіллі: поліція вилучила зброю у жінки, яка відкрила вогонь

Новина з фото

15:12 Цього чекали шанувальники: Полякова повернулась на свою кухню та перевірила рецепт подруги

15:10 Допомагала ухилянтам: справу очільниці служби у справах дітей з Одещини передано до суду

Ексклюзив

15:04З'ясувалося, що російський генералітет може вчинити із солдатами-строковиками

Новина з відео

14:54 Зеленський вручив Охтирці відзнаку міста-героя

Новина з відео

14:40В Одесі дерево впало на жінку: в якому стані постраждала

Новина з відео

14:40 Анатолій Анатоліч з дружиною зворушливо привітали молодшу доньку з днем народження

Новина з відео

14:14 Відео, де чоловік в українській формі стріляє по авто жінки з дитиною, є фейком рф, — ГУР

Новина з відео

13:55 Ведуча програми "Аферисти в сітях" поіронізувала стосовно своєї фігури: реакція соцмереж

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

13:05 Рятувальники ліквідували пожежу на полях зрошення в Одесі

Новина з відео

13:01 Настя Каменських потребує термінового лікування: співачка записала відео

Новина з відео

12:31 СБУ знищила російський ЗРК "ТОР": вражаюче відео

Ексклюзив

12:28В Ірпені стартує потужна відбудова міста: мер назвав терміни

Новина з відео

12:03 Зеленський нагадав про те, як російські окупанти нищать релігійні споруди в Україні

Ексклюзив

12:35Екологічний та сучасний: в Одесі презентували макет ЕХРО-2030

Ексклюзив

10:02Ядерні плани путіна: чи зупинять росію Радбез ООН та заяви Китаю

Новина з фото

06:45Від фріка до оскароносної зірки в сукні: як змінилась Леді Гага за 37 років

Ексклюзив

06:10Ірпінь починає масштабну відбудову міста через рік після деокупації: великий репортаж

21:13Українців закликають скаржитись на завищену вартість деяких продуктів у магазинах

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

20:05Як змінилися учасники бойз-бенду Backstreet Boys за 30 років

Ексклюзив

19:41Кадрове кровопускання: яка доля спіткає Кабмін під час війни

Ексклюзив

19:05Три мети путіна: експерт пояснив, як росія використовуватиме ядерну зброю у білорусі

Ексклюзив

18:50Спорт і волонтерство: як українці долали "забіг незламності" на підтримку ЗСУ

Ексклюзив

18:40Китай виступив проти розміщення ядерної зброї у білорусі: експерт роз’яснив, чому

Актуальне по темі

None 28 Березень 15:51

Франція планує збільшити постачання боєприпасів Україні, — міністр Лекорню

None 28 Березень 15:52

В Одеській області грип почали переносити в тяжчій формі: є смертельний випадок

None 28 Березень 15:44

Ніколь Шерзінгер обрала на музичну премію сукню від українського бренду

None 28 Березень 15:36

Беленюк розповів про ставлення до бойкоту Олімпіади-2024

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB