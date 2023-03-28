Обіцяні "Леопарди" від Португалії вже в Україні: деталі
Португалія передала Україні обіцяні "Леопарди". Танки вже прибули на територію України.
Про це повідомляється у заяві Міноборони Португалії в офіційному Twitter.
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"Леопарди" в Україні
Зазначається, що танки Leopard 2, які були обіцяні Португалією, вже на території України. Вони передають їх узгоджено з іншими партнерами "танкової коаліції".
"Три танки Leopard 2A6, які передає Португалія узгоджено з партнерами, вже в Україні. Португалія продовжує підтримувати Україну, яка чинить опір протиправному вторгненню росії", — йдеться у заяві Міноборони Португалії в офіційному Twitter.
Нагадаємо, що українські військовослужбовці запобігли спробі російських окупантів переміщатися окопами в районі Водяного Донецької області. У відповідь на це Збройні сили України завдали ударів по реактивній артилерії противника.