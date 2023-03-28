Обещанные леопарды от Португалии уже в Украине: детали
Португалия передала Украине обещанные Леопарды. Танки уже прибыли на территорию Украины.
Об этом сообщается в заявлении Минобороны Португалии в официальном Twitter .
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Леопарды в Украине
Отмечается, что танки Leopard 2, обещанные Португалией, уже на территории Украины. Они передают их согласованно с другими партнерами "танковой коалиции".
"Три танка Leopard 2A6, которые передает Португалия согласованы с партнерами, уже в Украине. Португалия продолжает поддерживать Украину, сопротивляющуюся противоправному вторжению России", — говорится в заявлении Минобороны Португалии в официальном Twitter.
Напомним, что Украинские военнослужащие предотвратили попытку российских кафиров перемещаться окопами в районе Водяного Донецкой области. В ответ на это Вооруженные силы Украины нанесли удары по реактивной артиллерии противника.