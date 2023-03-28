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ЗСУ вдарили по окупантах в окопах: генерал Тарнавський показав, як це було

28 березня 2023 12:58
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Українські військовослужбовці запобігли спробі російських окупантів переміщатися окопами в районі Водяного Донецької області. У відповідь на це Збройні сили України (ЗСУ) завдали ударів по реактивній артилерії противника.

Про це повідомив у Telegram бригадний генерал і командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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Тарнавський повідомив, що російські війська, намагаючись пересуватися окопами біля Водяного, зненацька зібралися в одній групі. Це дало можливість українській реактивній артилерії завдати влучних та результативних ударів по окупантам. Генерал наголосив на майстерності та героїзму українських військових у боротьбі з противником, зазначивши: "Слава героям".

Події в районі Водяного підтверджують уміння українських сил ефективно протистояти окупаційним військам і використати ситуацію, що склалася, на свою користь. Завдяки оперативній реакції та професіоналізму українських бійців, вдалося завдати ворогові суттєвої шкоди та продемонструвати рішучість у захисті своєї території.

Нагадаємо, що кількість знищених за минулу добу російських окупантів складає майже 600 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, у тому числі танки, бронемашини та артилерійські системи.

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