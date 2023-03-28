ЗСУ вдарили по окупантах в окопах: генерал Тарнавський показав, як це було
Українські військовослужбовці запобігли спробі російських окупантів переміщатися окопами в районі Водяного Донецької області. У відповідь на це Збройні сили України (ЗСУ) завдали ударів по реактивній артилерії противника.
Про це повідомив у Telegram бригадний генерал і командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
-
Статуя Мессі з'явилась поряд з пам'ятниками Пеле та Марадони
-
Ведуча програми "Аферисти в сітях" поіронізувала стосовно своєї фігури: реакція соцмереж
-
Профспілки Франції просять Макрона поставити паузу у пенсійній реформі
-
Росіяни намагаються знищити українські бібліотеки на окупованих територіях: деталі
-
Хто може звільнитися з військової служби вже з 1 квітня та які є підстави
-
У КМДА розповіли, коли у Києві закінчиться опалювальний сезон
-
Череватий розповів, що кількість бойових зіткнень у Бахмуті зменшилася: в чому причина
-
Disney звільнить тисячі працівників до літа, — CNN
-
В Україні влітку змінять частину податків та повернуть штрафи за касові апарати
-
Орландо Блум прогулявся столичним залізничним вокзалом та зробив селфі з українцями: фото
ЗСУ завдали удару по противнику
Тарнавський повідомив, що російські війська, намагаючись пересуватися окопами біля Водяного, зненацька зібралися в одній групі. Це дало можливість українській реактивній артилерії завдати влучних та результативних ударів по окупантам. Генерал наголосив на майстерності та героїзму українських військових у боротьбі з противником, зазначивши: "Слава героям".
Події в районі Водяного підтверджують уміння українських сил ефективно протистояти окупаційним військам і використати ситуацію, що склалася, на свою користь. Завдяки оперативній реакції та професіоналізму українських бійців, вдалося завдати ворогові суттєвої шкоди та продемонструвати рішучість у захисті своєї території.
Нагадаємо, що кількість знищених за минулу добу російських окупантів складає майже 600 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, у тому числі танки, бронемашини та артилерійські системи.